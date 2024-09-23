📸 «Интер Майами» готовит сюрприз для фанатов Месси. Новая форма команды будет посвящена Лионелю

«Интер Майами» собирается нарушить традицию МЛС и уже в ближайшее время выпустить выездную и домашнюю форму команды на 2025 год.

По эксклюзивной информации портала Footy Headlines, дизайн новой формы будет посвящен Месси – одному из лучших игроков в истории футбола. Домашний комплект будет выполнен в розовых оттенках.

Как именно создатели формы сделают отсылку на Лионеля, пока неизвестно. Эксперты Footy Headlines утверждают, что болельщикам стоит ждать классический дизайн.

Выездной комплект, как обычно, сделают черным, а цветовой акцент, скорее всего, будет светло-розовым, как и в предыдущих сезонах.

Ожидается, что новый комплект формы «Интер Майами» поступит в продажу в марте 2025 года.

Как вам комплект? По вашему, как дизайнеры сделают отсылку на Месси?

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