Месси выпускает бутсы в коллаборации с рэпером Bad Bunny. Артист делает отсылки на Лео в своих текстах

Портал Footy Headlines поделился изображением новых бутс Месси, созданных adidas в коллаборации с пуэрториканским рэпером Bad Bunny. Артист, в чьей копилке есть премия «Грэмми», называет себя поклонником Лео.

В его текстах даже можно найти отсылки на аргентинскую легенду. В композиции Vuelve Candy B есть строчка о Лионеле, перевод такой: «Поскольку Месси теперь в США, здесь появился новый GOAT. Это больше не Брэди [игрок в американский футбол – Спортс]».

Бутсы adidas F50 2024 «Messi x Bad Bunny» выполнены в золотом цвете в сочетании с кремовым и ярко-голубым оттенками.

На язычке красуется надпись на испанском: «От Месси для Bad Bunny».

Бутсы поступят в продажу уже в октябре. По сведениям Footy Headlines, за пару придется заплатить около 280 долларов США.

Как вам такая модель?