«Барса» может подписать замену Тер Стегену вне трансферного окна. У фанатов уже есть фаворит

В матче против «Вильярреала» (5:1) «Барса» лишилась основного вратаря . Официальных данных о серьезности травмы Марка-Андре Тер Стегена пока нет, но есть догадки испанской прессы (сезон окончен) и слова главного тренера «Барселоны» Ханси Флика : «Думаю, что все серьезно».

Тем временем болельщики совершенно не верят в бэкапа Тер Стегена Иньяки Пенью и предлагают поискать нового первого номера на стороне. Так как трансферное окно наглухо закрыто, остается лишь обратиться к свободным агентам.

К примеру, фанатский аккаунт Barca Universal нашел три таких варианта:

− Кейлор Навас;

− Эдгар Бадия (успел даже сыграть один матч за «Эльче» в Сегунде этого сезона);

− Войчех Шченсны.

Но фанаты в комментариях видят только один хороший вариант и вы, возможно, уже догадались какой:

💭«Войчех, пожалуйста, передумай, возобнови карьеру и приезжай в солнечную Каталонию».

💭«Пожалуйста, уговорите Шченсны. Мы не можем доверять Иньяки Пенье!»

💭«Спаси нас, Шченсны! Твоей жене и детям понравится жить в «Барселоне».

Правда, есть одна серьезная проблема: зарплата поляка. Последние годы в «Ювентусе» Войчех Шченсны зарабатывал 12 млн евро. Учитывая проблемы «Барселоны», тяжело представить, что она сможет предложить игроку, который твердо решил завязать с футболом, вернуться в него за небольшие деньги.