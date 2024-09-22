«Барселона» потеряла Тер Стегена. Похоже, что у первого номера серьезная травма

Первый тайм гостевого матча «Барселоны» против «Вильярреала» закончился худшим образом. Во время вполне обычного эпизода первый номер «блауграны» Марк-Андре тер Стеген получил серьезную травму колена.

Вот как развивались события. Алекс Баэна подавал мяч в штрафную, до которой никто не достал, кроме немецкого вратаря «Барсы». Он подпрыгнул, чтобы забрать его в руки, но приземлился не самым удачным образом. Возможно в том числе из-за того, что с ним попытался побороться 21-й номер хозяев Йереми Пино.

Как бы там ни было, продолжить игру Тер Стеген уже не смог. Голкипер держался за колено, пока ждал появление медицинской бригады. Причем именно за ту ногу (правую), на которую неудачно приземлялся.

На серьезность травмы указывает тот факт, что самостоятельно немец покинуть поле не смог: пришлось выносить носилки. При этом сам Марк-Андре держался за лицо от боли.

Характер травмы пока неизвестен, а все дополнительные медобследования игрок пройдет уже в ближайшее время. Именно оно покажет, насколько все серьезно.