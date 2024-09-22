Тер Стеген получил жуткую травму и покинул стадион на скорой. Что Флик говорит о подписании нового вратаря?

Тер Стеген получил тяжелую травму в концовке первого тайма с «Вильярреалом», немца заменил Иньяки Пенья. «Барса» победила со счетом 5:1, но после игры все мысли игроков точно были о Марке-Андре.

Стадион Тер Стеген покидал на скорой.

После матча Флик высказался о повреждении голкипера, говорить о замене немца тренер отказался:

«К сожалению, кажется, что у Тер Стегена очень серьезная травма, нужно дождаться диагноза. Мы должны смириться с его травмой. Это непросто, для нас это большой удар. Берналь получил травму несколько недель назад, а теперь и Марк. Думаю, то, что случилось с Марком, как и с Берналем, было несчастным случаем, но у нас достаточно игроков.

Подписание голкипера на место Тер Стегена? Мне не нравится этот вопрос. Пожалуйста, поймите, что я сейчас очень огорчен, и я не хочу говорить на эту тему. Марк очень важен для нас и для своей сборной. Буду благодарен вам за уважение».

Журналисты сообщают, что Марк-Андре порвал подколенное сухожилие. По предварительным данным, голкипер перенесет операцию и пропустит 7-8 месяцев.

Здоровья!

«Барселона» потеряла Тер Стегена. Похоже, что у первого номера серьезная травма