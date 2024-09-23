Жуткий стык: вратаря увезла скорая. Боль из Второй лиги

Сейчас все в порядке.

Неприятный эпизод из Второй лиги: жесткий стык вратаря Магомед-Дени Цуцулаева из вологодского «Динамо», соперник влетел в него на полной скорости. Его с поля увозила скорая.

Выглядело очень жутко, но сейчас с Магомедом-Дени все хорошо.

Жуткий стык Цуцулаева: не поднялся, выехала скорая

Вологодцы играли с «Динамо» СПб, на 63-й минуте форвард соперника Никита Танков жестко влетел в Цуцулаева. Определенно неумышленно, просто открывался под проникающий пас и очень хотел забить.

Но получилось жестко, вратарь не мог подняться. Партнеры испугались.

На поле экстренно выехала машина скорой помощи.

Цулулаева унесли с поля на носилках. Он не потерял сознание, держался за лицо.

В итоге гости все-таки забили второй и выиграли – 2:1. Но Вологда явно переживала за Цуцулаева.

«Привет, все помню». С Цуцулаевым все хорошо

После матча «Динамо» успокоило фанатов в соцсетях: «Магомед-Дени Цуцулаев сейчас находится в больнице. У вратаря выявлено сотрясение мозга и повреждение мягких тканей. Сейчас с Дени все в порядке. Он будет отпущен из больницы домой под присмотром клубных врачей. Дени, здоровья!»

На связь вышел и сам Цуцулаев – с теплым кружочком в клубном телеграм-канале , оцените:

«Динамовцы, всем привет. Со мной все хорошо. Если что, я Магомед-Дени Цуцулаев. Все помню, как видите. «Динамо» сила!»

Яркая улыбка, хорошее настроение. Ждем на поле!

Хороводы Гогниева вернулись! Спартаку надо вылезать из зоны вылета