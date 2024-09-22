«Куртуа − Месси, Роналду и Марадона среди вратарей». Экс-голкипер «Мадрида» рассыпался в комплиментах

Экс-голкипер «Мадрида» Сантьяго Канисарес очень высоко оценил качества коллеги Тибо Куртуа.

«Куртуа − это Марадона, Месси и Роналду среди вратарей. Он намного лучше остальных и выкладывается каждый день».

Бельгиец отлично ворвался в команду после травмы крестообразной связки и набрал впечатляющую форму. Именно его шикарная игра против «Штутгарта», после которой он получил награду «Игрок матча», помогла «Мадриду» победить.

Во время матча против «Эспаньола» Куртуа допустил ошибку , но все равно в этом сезоне имеет впечатляющую статистику − четыре «сухаря» в восьми матчах.