Второй автогол Куртуа в Ла Лиге спустя 11 лет – на той же минуте и от того же соперника. И первый для «Реала» в 21 веке

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа считается одним из лучших вратарей в мире – потому что редко ошибается. Однако в субботнем матче с «Эспаньолом» 32-летний голкипер привез автогол.

На 54-й минуте полузащитник Жофре Каррерас прострелил в штрафную «Реала»: мяч попал вышедшему Куртуа в ногу и отлетел в сетку.

Последний раз бельгиец пропускал автогол в Ла Лиге в 2013 году, когда еще выступал за мадридский «Атлетико». Тогда тоже пострадал от «Эспаньола» и тоже на 54-й минуте – вышел на прострел и переправил ногой в свои ворота.

Любопытно, что субботний автогол бельгийца стал первым случаем, когда вратарь «Реала» забил в свои в Ла Лиге в 21 веке.