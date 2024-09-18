😩 «Бро, хватит». Кейн раскрыл имя игрока «Баварии», уставшего от его голов 😟

Нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн продолжает сокрушать все разумные бомбардирские нормы.

Вчера англичанин оформил покер в 1-м туре Лиги чемпионов. Примечательно, что три гола он оформил с пенальти. Но речь не об этом.

По традиции, в честь такого события автор достижения получает мяч, на котором оставляют подпись его партнеры по команде.

Один из товарищей Кейна написал: «Бро, хватит».

Это был новичок «Мюнхена» Майкл Олисе.

Неужели утомился уже на тренировках?