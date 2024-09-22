Не будьте как Эндрик – будьте как Васкес. Защищал Мбаппе от трех оппонентов перед пенальти

Пенальти – всегда ответственный момент. Неудачное исполнение может погрузить игрока, команду и болельщиков в печаль до следующей игры. В современном футболе игроки провинившейся команды пытаются ментально разбить бьющего, подходя к нему до удара и говоря неприятные вещи, пытаясь помочь вратарю

Но бьющему тоже помогают – отличный пример показал Лукас Васкес в субботней игре с «Эспаньолом» (4:1). Молодой Эндрик просто отбил Килиану Мбаппе пять и ушел.

А опытный Васкес встал между французом и оппонентами, защищая его от тесного общения. А потом еще что-то прошептал форварду.

Килиан не подвел – переиграл вратаря.