У Миранчука сразу 2-й гол в МЛС. Но «Атланта» упустила победу на 90+7 – неужели мимо плей-офф?

Развязка – 🔥🔥🔥.

Вот и второй гол Алексея Миранчука за «Атланту» – реализовал пенальти в матче с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:2). В прошлом туре Миранчук положил красоту из-за штрафной и отобрал победу у Лео Месси.

Миранчук реализовал пенальти, «Нью-Йорк РБ» – нет. Как же было жарко в концовке!

Миранчук сравнял в конце первого тайма (1:1), но самое интересное произошло в последние 10 минут второго. Следим за цепочкой.

❌ 87-я – «Ред Буллс» не забивают с пенальти. За три минуты до этого ВАР отменил другой 11-метровый для «Нью-Йорка».

⚽️ 90+2 – «Атланта» уже впереди благодаря вышедшему на замену Эдвину Москере. Миранчук еще был на поле, провел полный матч

⚽️ 90+7 – «Ред Буллс» спасают ничью! Причем выручил бразильский нападающий Элиас Маноэл, который до этого запорол пенальти – исправился.

Против «Ред Буллс» Миранчук вышел в тройке полузащитников – чуть ниже обычного. Сделал острую передачу, хотя часто отходил в оборону: у Алексея по два отбора и выноса, один перехват. В прошлых матчах Миранчук был десяткой в 4-2-3-1, с «Интером» играл правого вингера в 4-3-3.

Алексей уже наладил контакт с партнерами, особенно сдружился с Сабой Лобжанидзе и Бартошом Слишем – оба играют в старте, рядом с Миранчуком.

«Саба был первый, к кому я подошел, – делится Алексей в интервью «Спорт-Экспрессу». – Пришел на командный завтрак, все там уже были, и я подсел к нему. Сразу начали разговаривать. И с Бартошом Слишем тоже хорошо общаемся. В целом американский менталитет таков, что все открытые, всегда спрашивают, как дела и чем помочь. В адаптации в команде не было никаких проблем, сразу, с первого дня, ко мне все хорошо отнеслись. Помогают по любым моментам! С Сабой и Бартошем отношения самые близкие».

Лобжанидзе – один из лидеров «Атланты»: у него семь голов и три передачи в 26 матчах, первый по голевым действиям. Мексиканский нападающий Даниэль Риос насобирал 6+3 – но главной звездой тоже не назвать.

До недавних пор за «Атланту» играл чемпион мира Тиаго Альмада (6 мячей в 17 играх). В начале июля аргентинца продали в «Ботафого» за 19 млн евро, но вместе с бонусами цена может вырасти до 30 млн. На его место и купили Миранчука.

Возможно, «Атланта» не попадет в плей-офф. Миранчук тогда может уйти в аренду?

«Атланта» пока идет 11-й на Востоке: одно очко до зоны стыков за плей-офф, до прямого выхода – восемь. Осталось всего четыре тура регулярного сезона. Причем все соперники в таблице выше: «Филадельфия», «Монреаль», «Орландо» и «Нью-Йорк РБ» – с ними играть еще раз.

Миранчук не ездил со сборной во Вьетнам – Валерий Карпин дал время освоиться в США. Алексей пару недель не играл, теперь матчи вернулись, но может быть новый простой – уже через месяц регулярный сезон заканчивается, чемпион МЛС определится в декабре 2024-го в плей-офф.

Если «Атланта» не попадет в плей-офф, Миранчук сыграет в МЛС только через пять месяцев. Есть шанс уйти в короткую аренду за пределы Америки: Дэвид Бекхэм два года подряд (2009-10) переходил в «Милан», а Тьерри Анри – в «Арсенал»-2012. Лео Месси остался в «Интере», хотя тоже не участвовал в плей-офф-2023.

«Если 15-20% чаевых в ресторане не оставил, могут посмотреть косо». Миранчук привыкает к Америке

Алексей отметил, что в МЛС зарабатывает больше, чем в «Аталанте» (там получал 1,5 млн евро после уплаты налогов). Агент футболиста Вадим Шпинев говорил, что Миранчук входит в пятерку самых высокооплачиваемых игроков МЛС: «Что скрывать – финансово это предложение будоражит, потому что в Италии и Европе мы такие условия вряд ли получим».

«Чемпионат» ранее писал, что Миранчуку в США предложили около трех миллионов долларов в год по четырехлетнему контракту. Если верить этим данным и ориентироваться на рейтинг Capology , такая зарплата позволяет претендовать только на топ-20 в лиге.

Алексей в разговоре с Игорем Рабинером поделился впечатлениями об Атланте – город нравится, но есть нюансы:

«Я же никогда раньше не был в Америке даже как турист, поэтому мне не с чем сравнивать. Мне кажется, что очень зеленый город, и это меня приятно удивило. Здесь все по-другому. Хотя перемещаешься на машине так же, как в Москве, и население Атланты вместе с пригородами – по-моему, восемь миллионов. Торговые центры, рестораны – все есть. После маленького уютного Бергамо приходится заново привыкать к мегаполису».

Миранчук столкнулся с новой культурой в ресторанах: «Если чаевые 15-20 процентов не оставишь, то на тебя могут посмотреть косо. Вот к этому надо привыкать. Мне сказали, когда я уже приехал. Заранее не знал.

Чему еще удивился – на улице, например, 30 градусов жары, заходишь в торговый центр – а там 16! У меня лимфоузлы аж воспалились. Или воду попросишь обычную в ресторане – туда столько льда напихают! Ко всему надо адаптироваться».

Еще у Алексея произошла шумная история с флагом. «Атланта» не рисовала российский триколор рядом с фото Миранчука в соцсетях при публикации состава на матч – был единственным, чей флаг не указывали.

Но перед матчем с «Интер Майами» (2:2) в соцсетях «Атланты» выложили фото, где не было ни одного флага. Инсайдер Иван Карпов писал, что изменения произошли по просьбе Миранчука и его юристов, поскольку отсутствие флага под его фамилией выглядело дискриминацией по национальному признаку.

«Атланта» ответила, что вопросов от Миранчука не было: «Клуб решил изменить графический дизайн».

Миранчук забил за «Атланту» под паровозный гудок. Прямо как в «Локомотиве»!

Фото: instagram.com/atlutd ; East News /Mike Langish/Cal Sport Media