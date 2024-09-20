«Манчестер Сити»-«Арсенал»: главные болельщицы игроков готовы поддерживать их на трибунах 😍
В это воскресенье в Премьер-лиге большое событие: состоится матч между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».
Команда Пепа Гвардиолы примет подопечных Микеля Артеты на «Этихад». После четырех туров «Сити» и «Арсенал» являются лидерами турнирной таблицы, набрав 12 и 10 очков, соответственно.
Во время этого принципиального матча футболистов на трибунах будут поддерживать их лучшие половины.
Предлагаем к ним присмотреться:
Инес Томаж болеет за своего мужа Бернарду Силву ( «Манчестер Сити»)
Пейдж Милиан встречается с Рахимом Стерлингом ( «Арсенал») с подросткового возраста.
Саша Этвуд верная спутница Джека Грлиша ( «Манчестер Сити»)
Красотка Кэтрин Хардинг будет болеть за Жоржиньо ( «Арсенал»)
Изабель Хаугсенг Йохансен поддержит Эрлинга Холанда ( «Манчестер Сити»)
Очаровательная София Хавертц будет болеть за мужа - Кая Хавертца ( «Арсенал»)
А Сара Гюндоган - Илкая Гюндогана ( «Манчестер Сити»)
Татьяна Трубуль верит в голкипера Давида Райя ( «Арсенал»)