«Манчестер Сити»-«Арсенал»: главные болельщицы игроков готовы поддерживать их на трибунах 😍

В это воскресенье в Премьер-лиге большое событие: состоится матч между «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

Команда Пепа Гвардиолы примет подопечных Микеля Артеты на «Этихад». После четырех туров «Сити» и «Арсенал» являются лидерами турнирной таблицы, набрав 12 и 10 очков, соответственно.

Во время этого принципиального матча футболистов на трибунах будут поддерживать их лучшие половины.

Предлагаем к ним присмотреться:

Инес Томаж болеет за своего мужа Бернарду Силву ( «Манчестер Сити»)

Пейдж Милиан встречается с Рахимом Стерлингом ( «Арсенал») с подросткового возраста.

Саша Этвуд верная спутница Джека Грлиша ( «Манчестер Сити»)

Красотка Кэтрин Хардинг будет болеть за Жоржиньо ( «Арсенал»)

Изабель Хаугсенг Йохансен поддержит Эрлинга Холанда ( «Манчестер Сити»)

Очаровательная София Хавертц будет болеть за мужа - Кая Хавертца ( «Арсенал»)

А Сара Гюндоган - Илкая Гюндогана ( «Манчестер Сити»)

Татьяна Трубуль верит в голкипера Давида Райя ( «Арсенал»)