Камбэк «Атлетико» на 90-й: Симеоне выбежал праздновать на поле

«Атлетико» – «Лейпциг» – еще одна крутая вывеска первого тура ЛЧ, что матч и подтвердил: очень ранний гол, решающий поздний, а между ними – красивый. Да и Диего Симеоне зажег.

«Атлетико» дотянул до 90-й и отпраздновал победный гол с Симеоне

«Атлетико» стартовал в ЛЧ с раннего гола в свои – уже на четвертой минуте «Лейпцигу» удалась классная контратака. Беньямин Шешко отпасовал на Лои Опенда – удар бельгийца красиво отразил Ян Облак, но первым на добивании был словак – Шешко перепрыгнул Робена Ле Нормана и забил головой.

У хозяев сверхактивным был Антуан Гризманн, он и сравнял счет на 28-й минуте. Быстрая атака теперь прошла у «Атлетико» – по флангу ускорился Маркос Льоренте, а неприкрытый Гризманн бил метров с десяти – мяч заодно ударился о газон и по дуге полетел в верхний угол.

В первом тайме «Атлетико» создавал моменты, но большего не добился, а во втором дожал соперника только на 90-й минуте. Гризманн завладел мячом в штрафной, с разворота сделал навес, а Хосе Хименес перевисел в воздухе Николаса Зайвальда и пробил в противоход Петеру Гулачи – 2:1!

К Хименесу побежали не только запасные, но и Диего Симеоне.

«Атлетико» больше чем втрое перебил «Лейпциг» по ударам (20:6), заметно чаще атаковал и подавал угловые, но добился результата только перед финальным свистком.

Симеоне после матча сказал, что второй гол могли забит гораздо раньше.

Коке в послематчевом интервью заявил о высоких целях: «Лига чемпионов – особенный турнир. Мы надеемся, что однажды выиграем его».

«Атлетико» пропустил непривычно рано, но это не помешало поставить собственный рекорд

Несколько фактов:

● Шешко забил «Атлетико» на 3:55, в еще более ранее время испанцы в ЛЧ пропускали только от «Селтика» (3:30 – в прошлом октябре) и от «Порту» (1:21 – в 2009 году).

● Хименес проводит 12-й сезон в «Атлетико», гол «Лейпцигу» – 13-й за клуб.

● Игроком матча стал Гризманн – 1+1 у француза. В этом сезоне он уже забивал «Валенсии» и «Жироне», отдавал голевые в играх с «Жироной» и «Вильярреалом». В ЛЧ у Гризманна теперь 33 гола за «Атлетико». Второй в списке по голам в турнире КЧ/ЛЧ – Луис Арагонес, у него на 21 меньше.

● Хулиан Альварес перешел в «Атлетико» за 75 миллионов евро и впервые сыграл за этот клуб в ЛЧ. Всего у него шесть матчей, но гол пока один – «Валенсии» на прошлых выходных.

● «Атлетико» впервые выиграл дома шесть матчей ЛЧ подряд. Начало серии – все лигочемпионские встречи на «Метрополитано» в сезоне-2023/24: с «Фейеноордом» (3:2), «Селтиком» (6:0) и «Лацио» (2:0) в группе, «Интером» и «Боруссией» Д (по 2:1) – в плей-офф. До этого был вылет на групповом этапе в 2022-м с 0:0 против «Брюгге» и 2:2 с «Байером» на своем поле

● «Лейпциг» проиграл впервые с 24 февраля, когда уступил «Баварии» в Бундеслиге. С тех пор провел 17 матчей без поражений во всех турнирах – до поездки в Мадрид к «Атлетико».

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Во втором туре ЛЧ 2 октября «Лейпциг» сыграет дома с «Ювентусом». У «Атлетико» в тот же день будет игра в гостях с «Бенфикой».

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Фото: IMAGO/Maciej Rogowski/Global Look Press ; East News /Thomas COEX / AFP