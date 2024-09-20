💣 Не тот «Брест» назвали «Барселоной». Видели, что творили новички ЛЧ в дебютном матче? 😱
«Брест» легендарно врывается в главный клубный турнир Европы.
Французы не без труда, но очень красиво переиграли австрийский «Штурм». Победный мяч – просто прекрасен.
Странный, но смелый заброс.
Борьба в воздухе.
И вот он шанс на подбор.
Абдалла Сима безукоризненно работает корпусом.
И пробивает с разворота.
Но и первый гол не хуже!
Снова подача.
Подбор на подступах к штрафной закончился ударом в касание.
Без шансов для вратаря.