💣 Не тот «Брест» назвали «Барселоной». Видели, что творили новички ЛЧ в дебютном матче? 😱

«Брест» легендарно врывается в главный клубный турнир Европы.

Французы не без труда, но очень красиво переиграли австрийский «Штурм». Победный мяч – просто прекрасен.

Странный, но смелый заброс.

Борьба в воздухе.

И вот он шанс на подбор.

Абдалла Сима безукоризненно работает корпусом.

И пробивает с разворота.

Но и первый гол не хуже!

Снова подача.

Подбор на подступах к штрафной закончился ударом в касание.

Без шансов для вратаря.