🫠 Куман заявил, что больше не вызовет Бергвейна в сборную из-за перехода в саудовскую лигу. Фанаты высмеяли слова тренера и напомнили о Вейналдуме 👏

Стевен с неожиданно уехал из «Аякса» в «Аль-Иттихад».

26-летний голландец отправился в Саудовскую Аравию за €21 млн. Но главное не это. Похоже, что теперь Бергвейну не светит вызов в национальную сборную.

Рональд Куман негативно отреагировал на решение игрока уехать на Ближний Восток.

«Стевен Бергвейн уехал в Саудовскую Аравию в возрасте 26 лет. Понятно, что это не имеет ничего общего со спортивными амбициями. Его история с национальной сборной Нидерландова закрыта.

Он, вероятно, знал, что я скажу это», - заявил Куман.

В сезоне-2023/24 Бергвейн отметился 12 голами и 4 ассистами в 24 матчах Эредивизи.

Фанаты кое-что вспомнили.

💭 «Это не тот человек, который вызвал Вейналдума вместо Гравенбека на Евро?»

💭 «Но как же Вейналдум? Невероятно».

💭 «Звучит очень смешно. Что, если саудовская лига действительно станет лучше голландской за пару лет?»

💭 «Саудовская лига более конкурентоспособна, чем голландская Эредевизи».