Ламин Ямаль 100% не станет самым молодым автором гола в ЛЧ. Рекорд принадлежит другой звездочке «Барсы»

Сегодня вечером «Барселона» проведет свой первый матч в Лиге чемпионов под руководством Ханси Флика. «Сине-гранатовые» отправятся в гости к «Монако».

От каталонцев ждут победы, а от их главной звезды – юного Ламина Ямаля – голов. Футболисту сейчас 17 лет, 2 месяца и 6 дней. Однако даже если Ламин забьет, он будет только вторым в списке самых молодых бомбардиров Лиги чемпионов.

Рекордсменом турнира является другая звездочка «Барсы» - Ансу Фати.

Сезон 2019/20 стал прорывным для Ансу: он ворвался в первую команду в возрасте 16 лет, а затем стал самым молодым бомбардиром в истории Лиги чемпионов, забив в 17 лет и 40 дней 10 декабря 2019 года в матче с «Интером».

Вот топ-10 самых юных бомбардиров в истории турнира:

1. Ансу Фати ( «Барселона» - «Интер», 10.12. 2019) – 17 лет, 40 дней

2. Джордж Иленикена ( «Антверпен» - «Барселона», 13.12.2023) - 17 лет, 119 дней

3. Антонио Нуса ( «Брюгге» - «Порту», 13.09.2022) - 17 лет, 149 дней

4. Питер Офори-Куайе ( «Олимпиакос» - «Розенборг», 1.10.1997) - 17 лет, 194 дня

5. Матео Ковачич ( «Динамо Загреб» - «Лион», 7.12.2011) - 17 лет, 215 дней

6. Сеск Фабрегас ( «Арсенал» - «Розенборг», 7.12.2004) - 17 лет, 217 дней

7. Боян Кркич ( «Барселона» - «Шальке», 1.04.2008) - 17 лет, 217 дней

8. Мартин Кляйн ( «Спарта Прага» - «Панатинаикос», 27.02.2007) - 17 лет, 240 дней

9. Бреэль Эболо ( «Базель» - «Лудогорец», 4.11.2014) - 17 лет, 263 дня

10. Уоррен Заир-Эмери ( «ПСЖ» - «Боруссия», 13.12.2023) - 17 лет, 280 дней