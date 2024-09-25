Перишич за год принадлежал трем клубам – теперь уходит в ПСВ из «Хайдука», где ссорился с Гаттузо

Возможно, вы упустили, но в середине сентября 35-летний Иван Перишич перешел в ПСВ. Хорват достался голландцам бесплатно.

Настоящий путешественник: только в 2024-м – из АПЛ в Хорватию, затем – в Нидерланды.

«Тоттенхэм» – «Хайдук» – ПСВ. Почему такой маршрут?

В «Тоттенхэм» Перишич попал в 2022-м – ушел свободным агентом из «Интера», чтобы снова работать с Антонио Конте, который возглавил английский клуб за год до этого. В первый сезон часто играл в основе, сделал 1+8 в новой для себя лиге.

С приходом Энджа Постекоглу хорват пересел в запас, а в сентябре 2023-го получил травму передней крестообразной связки правого колена.

Зимой 2024-го Перишич на правах аренды перешел в «Хайдук» – клуб, в котором занимался еще в юношестве, но ни разу до этого года не сыграл в официальных матчах. Стороны установили зарплату в один евро в месяц, как и перебравшему ранее в «Хайдук» Николе Калиничу .

Перишич дождался выздоровления и еще успел сыграть семь матчей за «Хайдук» в сезоне-2023/24, заодно забил «Истре». Клуб занял третье место в чемпионате Хорватии и квалифицировался в Лигу конференций.

Летом Перишич заключил с «Хайдуком» контракт на правах свободного агента, а заодно порадовался переходу Ивана Ракитича. Звезды сборной Хорватии под руководством Дженнаро Гаттузо готовились к сезону еврокубков, но быстро вылетели – прошли фарерский «Торсхавн», но проиграли словацкому «Ружомбероку». В трех матчах из четырех «Хайдук» не забил ни гола.

В середине августа Перишич поругался с Гаттузо, вылетал от «Ружомберока» «Хайдук» уже без него. Хорват расстался с клубом в конце месяца. «Хайдук» без Перишича после шести туров чемпионата делит первое место, недавно обыграл в принципиальном матче загребское «Динамо» – Гаттузо даже расщедрился на айфоны .

Следующая остановка Перишича – ПСВ, через пару недель после ухода из «Хайдука». Перешел в голландский клуб свободным агентом, контракт рассчитан на год.

Ссора с Гаттузо – из-за критики одноклубников

Хорватские медиа писали об отстранении Перишича из-за разногласий с тренером: Гаттузо не понравилось, что футболист часто критикует партнеров и винит их в плохой игре. Итальянец взбесили постоянные жалобы игрока товарищам по команде и тренерам. Gol.hr писал, что между Гаттузо и Перишичем произошла перепалка, после которой тренер отстранил игрока от команды.

Никола Калинич завершил карьеру в мае и стал спортивным директором, после чего заявил, что введет в клубе дисциплинарный кодекс. Перед ссорой с Перишичем Гаттузо оштрафовал за опоздание другого игрока – Эмира Сахити.

«20 дней назад он пришел ко мне и сказал, что хочет уйти, – откровенничал Гаттузо о Перишиче. – Если кто-то не хочет оставаться, я должен уважать остальную команду, и есть правила, которые надо соблюдать. Я давал ему играть – 20 минут, 35, 65».

Tportal.hr писал, что после этого Перишича раскритиковали в соцсетях, но не все поняли, зачем тренер вынес конфликт в публичное пространство. При этом экс-игрок «Хайдука» Твртко Кале делился подробностями: «Гаттузо позвал Перишича в офис посреди тренировки. И команда тренировалась без присмотра. Зачем звать его во время тренировки и вызывать панику у остальных? Он просто хотел больше авторитета для себя».

13 августа Калиинч сообщил, что Перишич покинет «Хайдук» – выразил сожаление, что все так вышло, и упомянул, что вопрос решился спокойно. А через пару дней клуб вылетел из еврокубков.

Еще интереснее, что Калинич в сентябре ушел с поста и раскритиковал наблюдательный совет клуба: «Они не любят «Хайдук» и ничего не знают о футболе. Послание тем, кто продолжает руководить «Хайдуком», – покиньте клуб как можно скорее».

Перишича к этому времени уже не было.

Перишич все еще в сборной – даже без игровой практики выходил на поле

У Ивана 136 матчей в сборной, он ездил на три чемпионата мира и четыре Евро. По играм за национальную команду – второй в истории после Луки Модрича. На последнем чемпионате Европы провел все три матча, правда, с первых минут только в игре с Албанией.

Забивал Перишич последний раз еще на ЧМ-2022, но все равно призывается регулярно, когда не травмирован. Залечив травму крестообразных связок, поехал на Евро-2024, а уже в новом сезоне, не играя за клуб с 8 августа, вышел на замену в матче с Португалией 5 сентября.

За сборную в этом году предстоит сыграть дважды против Шотландии, а также против Польши и Португалии в Лиге наций. За ПСВ пока не дебютировал, хотя был в запасе на встречу с «Фортуной».

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Фото: hajduk.hr ; psv.nl ; Gettyimages /Carlos Rodrigues / Stringer; IMAGO/Tom Dubravec/Global Look Press