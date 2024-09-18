👏 «Желаю тебе забить больше 1000 голов...» Рамос отреагировал на празднование Мбаппе и, кажется, немного подзадел Роналду 😳

Килиан Мбаппе снова забил!

На этот раз француз открыл счет голам за королевский клуб в Лиге чемпионов.

Не сказать, что мяч получился выдающимся, но зато, в отличии от голов Харри Кейна, он был по-настоящему важен. Кто знает, как бы окончилась тяжелейшая встреча со «Штутгартом», если бы Килиан не открыл счет в начале второго тайма...

А празднование видели?

Никого не напоминает?

Рамос тоже заметил:

«Как здорово, мой брат! Желаю тебе забить больше 1000 голов... Наслаждайся!»

Ну вы же поняли?

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