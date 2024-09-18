Мбаппе повторил празднование легенды «Мадрида». Фанаты в восторге от выбора Килиана

Килиан Мбаппе впервые забил за «Мадрид» в Лиге чемпионов. На старте турнира «сливочные» со счетом 3:1 обыграли «Штутгарт»: помимо француза забили Рюдигер и Эндрик.

Для Мбаппе гол «швабам» стал пятым мячом в футболке «королевского клуба». Кики не стал праздновать взятие ворот своим фирменным жестом со скрещенными руками. Вместо этого француз повторил празднование легенды «Реала».

Вы, конечно, узнали жест Серхио Рамоса.

Один в один.

Фанаты хвалят Килиана за выбор:

💭 «Замечательный жест! Мбаппе выбрал настоящую легенду»

💭 «Это дуэт мечты, Килиан Мбаппе и Серхио Рамос были бы непобедимы вместе!»

💭 «У Килиана были годы в Лиге 1, чтобы подготовиться к этому празднованию. Великолепно!»

Мбаппе и Рамос успели поиграть вместе, правда, не за «Реал», а в составе «ПСЖ» – у дуэта 51 совместный матч за парижан. Сообщалось , что Килиан купил у Серхио дом в Мадриде.

Как вам празднование француза?