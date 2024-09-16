Эндрик внезапно женился. За его выбор прилетело девушке, ему и родителям игрока

В июле Эндрику исполнилось 18 лет, а уже в сентябре бразилец женился. Избранницей нападающего стала 21-летняя модель Габриэли Миранда – та самая девушка, с которой у футболиста есть договор о правилах в отношениях.

Пара делится фотографиями с торжества.

Поклонникам «Мадрида» решение Эндрика не понравилось. Они осудили Миранду, самого игрока и даже его родителей.

Вот, что фанаты пишут в соцсетях:

💭 «Во всем виноваты его родители. Эндрик все еще ребенок, он, очевидно, не знает, как поступить лучше. Но его РОДИТЕЛИ должны защищать его от подобных вещей, они просто подвели его».

💭 «Господи, она начала встречаться с ним, когда ему было 16, а ей уже под 20! Куда смотрели его родители? Этот парень – настоящая жертва».

💭 «Жду, когда Эндрик войдет в топ-5 лучших игроков в мире и эта женщина решит развестись, чтобы забрать половину его имущества. Честно, он будет сам виноват в том, что произойдет. Какой же он идиот».

💭 «Бедный ребенок, а теперь бери пример со старших: перепиши все имущество на свою мать».

💭 «Ему исполнилось 18 всего два месяца назад, и он уже женат? Надеюсь, что он подписал брачный контракт, потому что мы не хотим никаких скандальных историй через пару лет, ведь девушка старше его на три года... это безумие»

💭 «Эндрик женат. Тот самый Эндрик, который в прошлом году, в 16 лет, купил машину для своей бывшей девушки. Его родители действительно не сделали достаточно, чтобы защитить его, это так печально. Теперь он женат на женщине, которая называла его соблазнительным, когда ему было 16-17 лет».

Некоторые отнеслись к ситуации с юмором:

💭 «Надеюсь, Бобби Чарльтона позвали на свадьбу».

💭 «Кто вдохновил меня на брак? В детстве я всегда хотел стать королем. В школе нам рассказывали о короле Генрихе VIII и о том, что он женился на шести разных женах, это вдохновило меня на столь поспешную женитьбу. Я пытаюсь побить его рекорд».

💭 «Женился в 88?»

💭 «Она активировала опцию выкупа».

💭 «Женаты с 1967 года».

Что думаете о браке Эндрика?

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Похоже, в семье Эндрика есть серьезные проблемы. Габриэли Миранда соврала о своем возрасте в эфире ток-шоу, сидя рядом с будущей свекровью. Ее реакция 🤦‍♀️