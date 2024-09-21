Откуда все эти недоросли, которыми «Ювентус» кошмарит Серию А?

Как с нуля создать продуктивную академию.

Посреди Евро мы написали о магии Мотты – превращении невзрачных или списанных игроков в исполнителей высокой пробы. Эбишер и Ндойе тащили Швейцарию. Пош блистал в Австрии. Калафьори украсил недолгий итальянский поход.

В Турине Тиаго неожиданно оказался в похожих условиях. Спортивный директор Джунтоли так крепко отметил отставку предыдущего тренера, что изгнал почти все его креатуры. Мотта не обнаружил ни Рабьо, ни Кьезы, ни Костича. Только кучку недорослей, которым с опозданием подвезли звездных учителей.

Некоторые фамилии, засветившиеся в первых матчах, ни о чем особом не говорили даже болельщикам «Юве». Мотта дважды победил ими со счетом 3:0. 20-летний Мбангула поучаствовал в 4 голах из 6. 19-летний Йылдыз отдал два ассиста. 21-летний Савона забил.

Знакомимся.

Йылдыза считают одним из самых талантливых игроков поколения

На этом же Евро случилась еще одна примечательная тактическая история. Винченцо Монтелла совместил в Турции двух десяток разного типажа. Справа творил Арда Гюлер, склонный к организации атак и взлому защиты пасом. Слева резвился Кенан Йылдыз, который нарезает обороны на куски дерзким дриблингом.

Тем самым Монтелла воплотил мечту, которую побоялись реализовать его тренеры: сочетал плеймейкера и фантазисту. Только вместо Тотти у него был Гюлер, все-таки перешедший в «Реал». А вместо Дель Пьеро – юнец, который наследовал сакральную десятку в «Ювентусе».

У Йылдыза на самом деле мало общего с Алексом, пусть он и называет того кумиром. Кенан значительно выше, но не так устойчив, у него нет взрывной мощи в бедрах, благодаря которой Дель Пьеро сжигал оппонентов в коротких спринтах. Его удары хлесткие, но без завораживающей баллистики.

Но в дриблинге тот же драйв. Кенан подсаживается так низко, что колени почти касаются земли, и благодаря этому увеличивает маневренность. Атаковать его в такие моменты противопоказано: моментально отреагирует сменой темпа и направления, оставив позади. Поэтому его сложно остановить. В молодежке турок регулярно забивал после затяжных соло. В Серии А держится в топе по проходам в штрафную и угрозам, созданным после обводок.

При этом Кенан неожиданно умный игрок («неожиданно» здесь не эпитет, до августа даже ювентини об этом не знали). Оказавшись десяткой в системе Мотты, он вдруг отказался от постоянных стягиваний к мячу и грамотно создавал пространство партнерам. Свобода, с которой играли вингеры в первых турах – его заслуга.

Йылдыз – главный бриллиант «Юве»: Goal включил его в восьмерку самых видных талантов планеты до 19 лет. Но туринцам обошелся недешево. Его вытянули из «Баварии», предложив улучшенные условия и цвета, которые носил Дель Пьеро. Летом мюнхенцы отомстили: в последнюю секунду перехватили 17-летнего Гвидо Делла Ровере – полузащитника, у которого из недостатков только итальянский паспорт.

Остальные малоизвестные имена – тоже воспитанники. Кроме Кабаля

Главное откровение лета и ранней осени – бельгиец Самюэль Мбангула.

В разгар пандемии «Юве» заплатил около 400 тысяч евро, чтобы вытащить его из «Андерлехта». Тогда он считался вторым нападающим. Но дефицит вингеров, с которым столкнулся Мотта, дал ему шанс на крыле. Сэм использовал его, выбив 1+3 в стиле истинного крайка: вырезал кроссы, смещался под удары с сильной ноги, обводил, зарабатывая пенальти.

Каковы его перспективы, сложно сказать. Мбангула никогда не казался феноменом. Если совсем начистоту, он не выглядел и футболистом, у которого есть будущее в клубе уровня «Юве». В прошлом сезоне он через раз попадал в старт в Серии С. Обычно туринцы доводят таких до выпуска и продают, не выдавая больших авансов, с приятной наценкой: Мавидиди, Ахамада, Барренечеа – кто их считал. Но Мотта обожает умных универсалов, а бельгиец как раз такой. И магию тренера не просчитать: в конце концов, за два матча с ним Мбангула сделал только же результативных действий, сколько за весь прошлый год в минорной лиге.

Другое дело – Николо Савона: 192 сантиметра, отличная дистанционная скорость, исключительный тактический интеллект.

Начиная с 8 лет, трижды в неделю проезжал 140 километров ради тренировок в «Ювентусе». А теперь претендует на основу и наверняка наберет немало минут за сезон: в центре, на краю – везде, где понадобится. Ему без разницы. Он успешно играл даже на фланге атаки: замыкал дальнюю штангу, подавляя тщедушных крайков.

Савона не из тех, кто крадет внимание с мячом, но в его особенном стиле свой шик. Он очень чистый игрок. От всего, что он делает, веет стопроцентной надежностью: пасы обычно точны, подключения всегда своевременны, отборы безукоризненны. Говорят, Мотта видит в нем нового Калафьори.

На противоположном фланге играл Хуан Кабаль – некрупный центральный защитник, который полтора года мечтал о скамейке в «Вероне».

Зимой ему неожиданно повезло: проблемы с законом вынудили владельца распродавать вдвое быстрее. На левом краю появилось свободное место, и его закрыл единственный быстрый защитник-левша.

В следующие месяцы выяснилось, что Кабаль – колумбийский косплей Уан-Биссаки и лучший оборонительный фулбек лиги. У него не особенно получалось в атаке, но никто лучше не страховал пространство за спинами центральных защитников. Хуан доминировал в большинстве защитных показателей.

В «Юве» столько воспитанников благодаря второй команде – причем клуб сам продавил реформу, которая разрешила фарм-клубы в Италии

Шесть лет назад итальянская Федерация разрешила командам Серии А заявлять молодежки в третий дивизион. Единственным клубом, которого не испугал ежегодный взнос в 1,2 миллиона евро, стал «Юве».

За его решительностью стоял расчет и видение одного человека – координатора молодежного сектора Федерико Керубини. Он выкатил перед боссами презентацию, согласно которой только 2% из 443 выпускников 1999 года рождения сыграли больше 10 матчей в Серии А или В. Чтобы найти объяснение, он обратился к туринскому опыту: «Посмотрите на одногодок Морату и Спинаццолу. Лео за три года после примаверы сменил 5 команд и набрал 16 матчей в основе. Мората за тот же период забил 44 гола в 85 матчах за «Кастилью» и периодически играл в ЛЧ за «Реал».

Другими словами, директор винил пропасть между примаверами и основными составами: игроки выходили в мир неготовыми.

За несколько лет до этого Керубини подошел к проблеме с другой стороны: создал отдел аренд, который доверил Клаудио Кьеллини. Вместе они курировали молодежь, отправленную в клубы поменьше: тесно сотрудничали с тренерами, лоббировали своих, помогали в бытовых вопросах. Но Федерико не устроила эффективность. Футболисты играли меньше 40% времени.

«Поэтому мы создали Next Gen. Только в Италии не было системы вторых команд в Европе, – вспоминал Керубини. – Когда мы заговорили об этом, чиновники отвечали, что толка не будет, потому что во вторых командах останутся одни неудачники. Но взгляните на Испанию. Хави, Педро, Пуйоль и Вальдес вышли из фармов. Вторая команда – формирующий этап для великих звезд. Продвигая эту идею в Федерацию, мы использовали испанскую модель как образец».

Чтобы окончательно убедить Аньелли, менеджер использовал убойный аргумент: «Худший игрок «Юве» зарабатывает на уровне звезд «Аталанты». Сапата получает 1,8 млн евро. Если бы мы купили собаку, то и ей положили б 3,5 миллиона».

Получив добро, Керубини взялся за дело. «Юве» U-23 появился в Серии С. Не стоит недооценивать уровень: третья профессиональная лига – серьезная школа. Ее ветераны зачастую умнее звезд, потому что годами компенсировали нехватку таланта тактикой и позиционным выбором.

Просто послушайте Джорджо Кьеллини: «Я научился всему в Серии С – у игроков, которые построили хоть и никому не известные, но честные карьеры. Они знали все приемы, которые мешают движению нападающих, и благодаря этому качественно выполняли работу вопреки техническим и физическим недостаткам».

Средний возраст «НекстГена» редко достигал 20 лет, хотя ее всегда разбавляли несколькими ветеранами – чтобы молодежь училась даже на тренировках. Результатов от них не требовали. «В Италии хорошими академиями называют те, которые выигрывают титулы в 16-18 лет. Но это не так, – говорил еще один воспитанник Фабио Миретти. – «Ювентус» понял, что дело не в трофеях, а в подготовке игроков для топ-лиг. В Серии С я сразу прочувствовал разницу в интенсивности и атлетизме. Там меньше времени на решение, соперники намного опытнее и сильнее – в отличие от примаверы, где все примерно одних габаритов».

Первые трудности возникли в 2021-м с назначением Аллегри. Туринские следователи, которые прослушивали руководство «Ювентуса», случайно зафиксировали недовольство Керубини: ему не нравилось, что новый проект возглавил человек, известный недоверием к молодежи. Опасения подтвердились. За первые 7 месяцев Макс расщедрился на 150 минут для выпускников молодежного сектора.

В марте 2022-го Керубини нашел выход и ужесточил рамки для тренера: «Нам пришлось. Потребовался более активный переход из второй команды в первую. Мы решили, что в ротации «Юве» всегда должно быть минимум три игрока из «НекстГена».

За последние шесть лет туринцы заиграли 39 воспитанников. Некоторые станут частью сезона, как Фаджоли и Мбангула. На других рассчитывают в будущем. Например, в «Труа» отправили 19-летнего Нонге. Главный скаут клуба ставил его выше Йылдыза. Его стиль и талант сравнивают с Погба, но Мотте он ожидаемо не понравился – наверняка потому, что давно достиг лени пикового Поля без мяча.

А в «Дженоа» оказался Миретти, который уже наиграл 75 матчей за «Юве». Несколько лет назад IFFHS включал его в число самых талантливых атакующих полузащитников поколения – вместе с Беллингемом, Виртцем и Мусиалой. В августе он сломал клиновидную кость и сам попросился в аренду, хотя Мотта рассчитывал на него – настолько, что до травмы блокировал любые переговоры.

Керубини создал одну из самых продуктивных молодежных систем в топ-лигах. Фактически с нуля, потому что прежде «Юве» не выращивал игроков. Против ПСВ туринцы сыграли самым молодым (25 с половиной лет) составом в собственной лигочемпионской истории. Йылдыз побил рекорд Дель Пьеро и стал самым юным автором гола в клубной истории.

Десятки воспитанников разбрелись по топ-лигам и вторым дивизионам. «Ювентус» хорошо сэкономил благодаря им

Само собой, дебютанты главной команды – всего лишь верхушка. Большинство уходит, не дождавшись заметных минут в черно-белой футболке. Но и от них есть польза. Туринская молодежка стала гарантом качества. Ее выпускники считаются подготовленными к игре на известном уровне (каком, определяет талант – выучка решает не все). За них хорошо платят.

Да, цифры мало похожи на прибыли португальских школ. Но «Юве» распродает тех, кого не видит в главной команде, не особенно парясь о добавочной стоимости (другими словами, не подводят к основе для выгодной продажи). Многие ушли за суммы в районе от 2 до 8 миллионов евро. При том, что стоили клубу копейки.

К тому же конвейер талантливой молодежи обеспечил серьезную экономию. По словам Керубини, расходы «Ювентуса» снизились на 24%. А зарплатная ведомость за несколько лет полегчала вдвое.

И самое важное – его не остановили. Штамповка продолжится, пусть Керубини уже не в клубе. Очень скоро заиграет 18-летний художник Василие Аджич, которого летом раскопали где-то в Черногории. Уже засветился Ангеле – удивительно универсальный атакующий игрок с редким чутьем в штрафной и необычным набором талантов. Паоло Монтеро, который вырастил его в примавере, как-то сказал: «С такой техникой, как у Лоренцо, можно делать на поле что угодно».

В конце концов, в «Фиорентине» раззабивался Кин. Чем не повод объединить две традиции: выкупать у флорентийцев и возвращать Мойзе.

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Когда Федерация реформировала Серию С и разрешила вторые команды, решился только «Ювентус». Остальные сочли эксперимент чересчур дорогим. Но пример туринцев разубедил их. Год назад команду U-23 создала «Аталанта». С нового сезона за ними последовал «Милан».

Миланцы назвали команду Futuro. Но то, что для них будущее, для «Юве» уже настоящее.

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ АНДРЕЯ КЛЕЩЕНКА

Почему в Италии так много трансферов между грандами?

Фото: Gettyimages /Valerio Pennicino / Stringer, Gabriele Maltinti / Stringer, Alessandro Sabattini / Stringer, Giuseppe Bellini / Stringer, Francesco Pecoraro / Stringer, Marco Luzzani / Stringer; Alberto Gandolfo/Keystone Press Agency/Global Look Press