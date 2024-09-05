Педри проиграл пари журналисту, но выполнил лишь половину обещанного. Причина более чем веская

Хавбек «Барселоны» и сборной Испании Педри во время Евро-2024 заключил с журналистом Mundo Deportivo пари: в случае если команда выиграет турнир, то он даст интервью и отрастит усы.

Во время международного перерыва первую часть «сделки» испанец выполнил, договорившись с представителем прессы о встрече. Со второй частью вышла небольшая загвоздка: борода была, но недолго, а вот с усами точно случились проблемы.

− Человек слова. Он сказал нам во время Евро, что если они выиграют, то он даст нам интервью, и вот он здесь, выполнил свое обещание.

− Да, да, слово нужно держать, и в первую же нашу встречу я смог его выполнить.

− Но ты также обещал усы, которые недолго продержались.

− Да, они у меня были только летом, сейчас у меня борода. Но даже ее приходится сбривать, потому что в противном случае мама на меня сильно рассердится.

Как бы там ни было, он пытался, но мама есть мама.

Летом Педри получил вывих колена, а после Евро-2024 игрок отправился в отпуск на Тенерифе не один, а с физиотерапевтом и тренером. Его целью было усердно работать и восстановить форму к началу сезона. Как мы видим, удалось. Педри очень важен для Флика и спокойно взял на себя роль лидера «Барселоны».