Педри против «Жироны» – вау. Умнейший гол и празднование с Фликом
Педри продолжает впечатляющий старт сезона: в воскресенье забил «Жироне» и помог победить 4:1.
Испанец ворвался в коридор между защитниками, одного из которых связал Роберт Левандовски, и переиграл вратаря.
А во время празднования не забыл поблагодарить Ханси Флика – немец одобрительно похлопал игрока по спине.
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