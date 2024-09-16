Педри против «Жироны» – вау. Умнейший гол и празднование с Фликом

Педри продолжает впечатляющий старт сезона: в воскресенье забил «Жироне» и помог победить 4:1.

Испанец ворвался в коридор между защитниками, одного из которых связал Роберт Левандовски, и переиграл вратаря.

А во время празднования не забыл поблагодарить Ханси Флика – немец одобрительно похлопал игрока по спине.