Вратарь помчал в толпу фанатов как рок-звезда, Лисакович закинул чудо-парашютик. Первая лига – клад хайлайтов

Яркий день в Первой лиге!

Сначала тульский «Арсенал» одержал важнейшую победу над «Уралом» (1:0), а его вратарь Михаил Левашов бурно отпраздновал с болельщиками. А потом Виталий Лисакович в матче между «Балтикой» и «Торпедо» (1:2) забил гол-шедевр.

Смотрим!

Побежал прямо в гущу болельщиков – и нырнул!

Забег после матча – к фанатам

Вот как это было.

Полет через все поле.

Сюда, к небольшому сектору.

И в гущу.

Герой!

В телеграм-канале «Арсенала» можно найти этот момент вблизи – клуб его заснял.

Левашов уже бегал к фанатам – после 4:2 с «Зенитом»

Подобное уже было, правда, давно.

В декабре 2018-го «Арсенал» обыграл «Зенит» 4:2. После свистка Левашов понесся к фанатскому сектору: сорвал футболку и выбросил перчатки, а потом залез на ограждение, чтобы завести фантов. После этого и сам перебрался на сектор.

Левашов объяснил забег к фанатам «Спорт-Экспрессу»: «Это эмоции, все произошло спонтанно. Когда держал мяч в руках на последней минуте, судья как раз дал финальный свисток. Не сразу понял, что все кончилось. Подумал: блин, что за дела? Как-то он странно свистнул. А потом понесся к фанатам. Очень хотелось поблагодарить их за поддержку. Захотелось побыть их частью, прочувствовал их эмоции».

Позже говорил: «Даже не предполагал, что мой забег после матча с «Зенитом» будет так выглядеть. Ничего такого. Смотрел потом запись, комментатор говорил, что человек радуется так, будто выиграл Лигу чемпионов. Да ладно, блин, почему так не отпраздновать победу – тем более не обычную, а над очень серьезным соперником.

Это было просто прикольно, классно и весело, а не какой-то эпатаж. В принципе, часто после матчей бегу к трибунам, а тут просто решил забраться на забор. К тому же высота – полметра, глупости какие-то».

Левашов родился в небольшом городе Богородицк в Тульской области, в юношестве сменил несколько команд, а с 2012-го играл только за «Арсенал» – настоящая легенда! Он далеко не всегда был основным, но сыграл за «Арсенал» более сотни матчей.

Хотя в «Арсенале-2» подумывал о завершении карьеры. Рассказывал клубному сайту: «Получал скромные деньги, которых едва хватало, чтобы обеспечивать семью. Поэтому возникали мысли начать играть за любительскую команду на область и совмещать с работой тренера или учителя, получая при этом в полтора-два раза больше. Рад, что удалось использовать шанс».

В октябре Левашову исполнится 33. В РПЛ он последний раз играл пару лет назад, а теперь с «Арсеналом» стремится обратно.

А в последней игре тура случился супергол!

Тур завершали еще два претендента на РПЛ – «Торпедо» и «Балтика». Благодаря пенальти хозяева повели в конце первого тайма – и уже в перерыве Андрей Талалаев громыхнул тройной заменой у «Балтики».

Среди вышедших был Виталий Лисакович. Через семь минут он сотворил нечто волшебное.

Лисакович уже играл за «Балтику» на правах аренды из «Рубина» во второй части сезона-2023/24. Тогда он забил четыре мяча в РПЛ, а казанцам оказался не нужен – и в последний день летнего трансферного окна перешел в «Балтику». По данным Transfermarkt, за 100 тысяч евро.

Семь минут на поле в новом сезоне – и шедевр. Правда, «Балтике» это не помогло – проиграли 1:2.

* * *

«Арсенал» перед стартом сезона оценивался примерно пятым по силе, но в таблице после десяти туров единолично лидирует. Забивает редко (всего десять голов, сразу у пяти клубов больше), но пропускает меньше всех (четыре мяча) и вообще не проигрывает.

У «Тулы» шесть побед, пять из них – со счетом 1:0, и во всех пяти случаях победный гол оформляли во втором тайме. Успех в игре «Уралом» очень важен – перед игрой между ними было очко разницы, теперь – уже четыре. Еще на два балла «Арсенал» обходит «Торпедо», которое вышло на второе место. От «Балтики» «Арсенал» оторвался уже на шесть очков, от «Сочи» – на семь.

Дальше – не менее сложный матч: «Арсенал» сыграет с еще одной вылетевшей из РПЛ командой – с «Балтикой» в Калининграде. А сентябрь завершит домашней игрой с «Уфой», которая сейчас идет предпоследней в таблице.

Голы с центра – хит сезона. Уже третий в Первой лиге!

Фото: vk.com/pfcarsenaltula ; torpedo.ru