«Динамо» ооочень не хватает баланса. Прошлый сезон ничему не научил

Эмоциональные качели: доминирование, дрожь, фейерверк в конце. Составляющие классического раздолбайского матча от команды Марцела Лички.

Вели 2:0 у обновленного «Ахмата» Сергея Ташуева с предпоследнего места – казалось бы, сложно потрепать себе нервы. Но «Динамо» справилось.

«Динамо» полностью контролировало первый тайм. Создавало моменты в позиционных атаках против классических 4-4-2 Ташуева (подвижные 4-3-3 помогали доминировать в середине), рвали правый фланг Дарко Тодоровича – Лечи Садулаева после обрезов. Однако качество ударов страдало: все летело во вратаря Георгия Шелию, ему даже не приходилось стараться, «Динамо» запороло минимум четыре удара из топовых позиций (дважды Бителло, Ярослав Гладышев, Артур Гомес).

«Динамо» дожало с пенальти – даже без разногласий об исполнителе. Затем правый защитник Эли Даса накрутил троих ради Константина Тюкавина. Все! 2:0, «Ахмат» слабо обороняется, много допускает в разных фазах, неудачно атакует – такой матч невозможно отдать.

Но «Динамо» рассыпалось в два счета : началось со странной ошибки надежного Андрея Лунева на выходе. Дальше – классика прошлого сезона. «Динамо» задрожало: допускали моменты и очень легко пропустили второй мяч после длительной атаки «Ахмата».

Да, в теории «Динамо могло закончить раньше: были моменты и при 2:2. Но 10-минутный простой разбудил «Ахмат»: грозненцы летали на встречных курсах, игра могла качнуться куда угодно.

Ниже – целая подборка контратак после обрезов и медленных (порой даже ленивых) возвратов после потерь. Оцените, на каком коротком отрезке столько проблем. Вот 74-я минута.

79-я.

81-я.

85-я.

87-я.

Одни и те же симптомы.

«Динамо» выплыло на классе: Лунев спас при 2:2, Карраскаль и Фомин разогнали победную атаку, новичок Эль-Мехди Маухуд затащил старанием.

Но эта команда стабильно копирует ошибки прошлого сезона – «Динамо» ничему не научилось из проигранной чемпионской гонки.

Вот несколько доказательств.

1. «Динамо» все равно во второй восьмерке по допущенным xG . Прогресс по сравнению с прошлым сезоном (тогда шли в зоне вылета), но команда Лички все еще стабильно выключается на ровном месте: начало второго тайма с «Локо», дыр-дыр с «Краснодаром», ужасно оборонялись в Оренбурге, встали с «Ахматом». Четыре рваных матча из восьми – много.

«Динамо» прибавило только благодаря индивидуальностями: перформанс Диего Лаксальта слева в защите против «Зенита», мастерство Лунева, класс 19-летнего центрального защитника Милана Майсторовича, но командно – все очень слабо.

2. Самый трясущийся отрезок «Динамо» – с 76-й минуты . В конце матчей команда допускает больше, чем на других отрезках. Так было и в прошлом сезоне.

3. Никакого прагматизма на важных отрезках . Для Хорхе Карраскаля в роли восьмерки абсолютно допустимо лезть на троих в центре поля, когда сзади немного партнеров. Например, так «Динамо» чуть не наказали за очередной обрез.

4. «Динамо» очень легко запарывает моменты . Когда можно прибивать соперника, страдает реализация. Затем в какой-то момент обязательно уходит инициатива, начинается тряска. При качественном завершении могли бы избежать половины валидольных концовок.

5. Боссы с 2022-го так и не позаботились об оборонительном опорнике . Год назад Личка перевел в опорную зону левого защитника Диего Лаксальта, но «Динамо» и с ним жестко проседало в конце матчей.

Еще тяжело из-за латиноамериканских перелетов Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля – без них теряются привычные связи в центре после паузы на сборные. Даниил Фомин – не шестерка, ему проще в роли восьмерки.

В итоге еще прошлый сезон показал, что оборонительный центр поля нужно чинить: «Динамо» страдало из-за нехватки сильного опорника.

Сейчас Лаксальт часто травмирован – стало еще труднее на фоне сохранившихся проблем.

***

«Динамо» ничему не научилось из проблем прошлого сезона – команда осталась разбалансированной . Защита стала индивидуально сильнее благодаря Луневу и Майсторовичу, но центр поля слишком ориентирован на атаку. «Динамо» не умеет успокаивать игру и прагматично вырубать соперника контролем, при этом очень легко дрожит при первых трудностях.

Не научилось и руководство: без сильного оборонительного полузащитника и правого защитника «Динамо» продолжит просаживаться в конце матчей.

«Динамо» – веселое и романтичное. Но так нельзя бороться за большее, чем приз зрительских симпатий.

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Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко