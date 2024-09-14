«Мой парень зарабатывает в 100 тысяч раз больше»: самая популярная футболистка недовольна зарплатой

Алиша Леманн - самая популярная футболистка в мире. И даже с такой популярностью она недовольна своей зарплатой.

Недавно Леман переехала в Италию в то же трансферное окно, что и ее парень Дуглас Луис. Оба покинули «Астон Виллу» и подписали контракт с «Ювентусом».

Говоря о разнице в зарплатах, Леманн сказала:

«После тренировок я часто говорю Дугласу, что это несправедливо. Мы делаем одну и ту же работу, но он зарабатывает в сто тысяч раз больше меня.

Я не звезда, я обычный человек. Я иду домой, готовлю, делаю то же самое, что и все остальные».

Зарплата Лемана в «Ювентусе» неизвестна, клуб заплатил 50 млн евро за Луиса, тогда как за Алишу, по слухам, они заплатили лишь 50 тысяч евро.

Леманн и Луис быстро освоились в «Ювентусе», они играют в стартовых составах.

Так Леманн праздновала свой первый гол за женскую команду «Ювентуса»:

Алиша Леманн не скучает летом: красиво отдыхает и уже выиграла трофей с «Юве»