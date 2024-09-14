«Краснодар» идеален уже месяц: семь побед подряд. Мусаев на уровне Ивича, повторил рекорд Кононова

Дубль Сперцяна, сэйв Петрова с линии.

«Краснодар» обыграл «Ростов» (2:0) благодаря дублю Эдуарда Сперцяна. Повторили клубный рекорд по победам.

Сперцян просыпается, Петров еле-еле исправил свою ошибку. «Ростов» всегда страдает с «Краснодаром»: 3 победы в 29 матчах

Победный гол «Краснодара» – с участием внезапно самого обсуждаемого персонажа дня.

Никиту Кривцова все-таки не ссылали в «Краснодар-2» , он вышел в основе и сделал передачу на ход Виктору Са. Бразилец ворвался в штрафную и пробил в дальний – а когда Даниил Одоевский потащил, Эдуард Сперцян подбежал и добавил.

На старте второго тайма Федор Смолов забил из офсайда, а потом Сергей Петров ошибся и сам же исправил выносом с ленточки. Защитник плохо сыграл грудью в штрафной и сделал подарок Роналдо. Бразилец проткнул мимо Станислава Агкацева, но Петров не выключился и смог в подкате вот так выехать и в распоследний момент вынести.

А Егор Голенков не сориентировался и не попал в пустые – убойный момент «Ростова».

Сперцян ближе к концу добавил и второй: получил передачу у штрафной, четко пробил в нижний угол. Виктор Са вновь с ассистом – у него результативное действие в третьем матче подряд. До этого принес победу над «Динамо» (1:0) и сделал 1+1 против «Локо».

У Сперцяна три мяча в РПЛ – все в последних двух матчах. «Локомотиву» с пенальти, а теперь дубль с игры – лучший матч Эдуарда в сезоне.

«Ростов» выиграл только три из 29 раз против «Краснодара» в РПЛ. Ниже процент побед лишь против «Сочи» – 10%, одна в 10 матчах, подсказывает Opta.

У «Краснодара» 5 побед в РПЛ кряду – превзойдут рекорд Кононова?

«Краснодар» продлил победную серию до семи матчей. Команда Мурада Мусаева выигрывает с 10 августа. Общий счет – 12:2. Проиграли в этом сезоне только «Зениту» (2:4) – еще в июльском матче за Суперкубок.

Команда повторила свой рекорд именно в РПЛ: пять побед подряд до этого удавались только в 2016-м еще с Олегом Кононовым.

«Краснодар» делит второе место с «Локомотивом» – минус два очка от «Зенита». «Ростов» пока седьмой.

Мурад Мусаев не отстает от графика Владимира Ивича – тоже 18 очков в стартовых восьми турах. Только серб лидировал, а Мусаев преследует «Зенит». Причем Мусаев ведь сейчас начал с трех подряд ничьих, в сумме с Суперкубком казалось, что это кризис. И вот теперь впечатления уже совсем другие.

18 сентября у «Краснодара» кубковый выезд к ЦСКА, потом гостевая игра РПЛ с «Акроном», а вот 28 сентября принимать «Зенит».

Вайбы чемпионской гонки, как в прошлом сезоне – ощущаете?

Кривцова все-таки не сослали в дубль «Краснодара» после интервью Нобелю. А что там случилось?

Фото: vk.com/fckrasnodar