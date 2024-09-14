😱 Помните Оскара? За семь лет в Китае он оформил 53+90 🤯 И вот он уезжает - но куда?

Экс-хавбек «Челси» Оскар объявил, что покинет китайскую лигу в конце сезона.

Бразилец семь лет отыграл в «Шанхай Порт», дважды выиграв с клубом китайскую Суперлигу.

Если вы думаете, что Оскар поехал только за деньгами, то, скорее всего, вы правы. Но! Он точно не отбывал номер.

53 гола и 90 голевых передач за 167 матчей!

Фанаты гадают.

💭 «Он разрушил свою карьеру».

💭 «Один из самых больших талантов, который выбрал деньги».

💭 «Время «Челси».

💭 «Ему пора в «Челси».

💭 «Хочу, чтобы он вернулся в «Челси».

💭 «Верните его обратно в Европу».