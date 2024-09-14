Онана перевернул игру! Взял пенальти – и «МЮ» тут же вонзил два «Саутгемптону»

Забил даже Рэшфорд.

«Манчестер Юнайтед» исправляет последствия тяжелого старта сезона – обыграли в гостях «Саутгемптон». Хотя и тут было непросто – потребовался маленький подвиг от Андре Онана.

До пенальти «Саутгемптон» был острее и заслуживал гола – помешал Онана

Первые полчаса были вполне равными – даже с перевесом «Сотона». В какой-то момент хозяева десять минут безраздельно владели мячом (80% времени) и в целом действовали активнее. Особенно разрывали на правом фланге молодой талант Тайлер Диблинг и японский защитник Юки Сугавара.

Все это преимущество вылилось в пенальти на 30-й минуте: Диблинг как раз с правого фланга рвался в штрафную, но его на входе снес Диогу Далот.

Положение «МЮ» было незавидным: игра не идет, а тут еще и перспектива пропустить первыми. Но Андре Онана был против – потащил удар с точки от Кэмерона Арчера.

Этот пенальти стал вторым, который Онана потащил в «МЮ»: первый случился в ЛЧ год назад – тогда отбил удар Йордана Ларссона из «Копенгагена».

После этого или «Юнайтед» преобразился, или «Саутгемптон» загрустил и развалился. Но сначала Маттейс Де Лигт замкнул подачу Бруну Фернандеша после углового, а через несколько минут Маркус Рэшфорд точно пробил в дальний угол – первый гол для англичанина с 9 марта. Вместо неприятных 0:1 «Манчестер» быстро получил 2:0.

«МЮ» мог забить и больше еще в первом тайме: за 15 минут перед перерывом создали моментов голов на пять. Во втором тайме хозяева совсем загрустили – и «Юнайтед» довел дело до победы. Совсем просто стало после удаления Джека Стивенса на 80-й минуте за грубый фол на Алехандро Гарначо. В итоге именно аргентинец в добавленное время забил третий.

Первая крупная победа «Манчестер Юнайтед» в сезоне, четвертое подряд поражение «Саутгемптона».

Два рецепта победы «МЮ»: ротация состава и новый тренер по стандартам

После разгрома от «Ливерпуля» ротация была ожидаема. Тен Хаг убрал главного виновника Каземиро, поставил Кристиана Эриксена в пару к Кобби Майну. Майну играл чуть выше, но передачи датчанина отлично разгоняли атаку.

Еще нидерландец выпустил Амада вместо Алехандро Гарначо. Перед матчем объяснил выбор: «Оба заслужили. Эриксен был хорош на предсезонке и проявляет себя на тренировках. Амад в отличной форме».

А вот Де Лигта тренер оставил в старте, хотя защитник ошибался с «Ливерпулем» и провалил оба матча сборной. Тен Хаг мог выпустить Харри Магуайра, но в итоге решение повлияло на результат положительно, а вещатель АПЛ TNT Sports назвал Де Лигта лучшим игроком матча.

При этом Эрик закончил с экспериментами в атаке – Бруну Фернандеша на позиции ложной девятки больше не видим. Во второй игре подряд на острие сыграл Джошуа Зиркзе. Нидерландец регулярно действовал в подыгрыше, спускался к центру поля и двигал мяч вперед.

За минуту до первого гола Зиркзе на пару с Рэшфордом пасовались от центрального круга и добежали почти до границы штрафной, откуда новичок «Юнайтед» мощно пробил в угол – Аарон Рэмсдейл перевел на угловой, после которого Де Лигт открыл счет.

Второй гол также пришел с углового, который заработали усилиями Амада и Рэшфорда: отличный пас ивуарийца, но снова спас Рэмсдейл.

Оба мяча «Юнайтед» в первом тайме пришли со стандарта, поэтому выделим еще одного героя, теневого. В середине лета к «МЮ» присоединился новый тренер по стандартам Андреас Георгсон. Ранее швед работал в штабах Микеля Артеты в «Арсенале» и Томаса Франка в «Брентфорде».

Фото: East News /AP Photo/Alastair Grant