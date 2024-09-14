Лучшие футболисты по каждому году рождения: с 1952-го по 2007-й
В футболе не так просто выделить глобальную смену поколений – молодые звезды появляются каждый год. Уже сейчас почти в каждом большом клубе есть парни 2005 года рождения и позже.
А что если попробовать выбрать лучшего футболиста в каждом году рождения? Таким вопросом задались создатели этого рейтинга – здесь представлены лучшие, начиная с 1952 года и заканчивая 2007-м.
С какой позицией рейтинга не согласны?
P.S. 2005 не подскажете, кто это?
А так было бы смешно