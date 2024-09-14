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Лучшие футболисты по каждому году рождения: с 1952-го по 2007-й

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В футболе не так просто выделить глобальную смену поколений – молодые звезды появляются каждый год. Уже сейчас почти в каждом большом клубе есть парни 2005 года рождения и позже.

А что если попробовать выбрать лучшего футболиста в каждом году рождения? Таким вопросом задались создатели этого рейтинга – здесь представлены лучшие, начиная с 1952 года и заканчивая 2007-м.

С какой позицией рейтинга не согласны?

Клубы
logoБарселона
logoЛионель Месси
logoКриштиану Роналду
logoРеал Мадрид
logoКилиан Мбаппе
logoМанчестер Юнайтед
logoЛамин Ямаль
logoТони Кроос
logoКобби Майну
logoМанчестер Сити
logoНеймар
logoАндрес Иньеста
logoПеп Гвардиола
logoЗинедин Зидан