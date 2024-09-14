Красивый жест «Реала». Ни за что не угадаете, почему клуб отменил все концерты на «Бернабеу» до апреля-2025

Мадридский «Реал» отложил все концерты, запланированные на «Сантьяго Бернабеу», до апреля 2025 года – сильный жест, если смотреть через призму экономики.

Недавние мероприятия с участием таких поп-звезд, как Тейлор Свифт и Karol G, были прибыльным источником дохода для клуба, и мадридцы лишают себя этого по довольно неожиданной причине.

По данным Relevo, это решение было принято после... жалоб местных жителей на шум.

Несмотря на раздвижную крышу стадиона, которая обычно закрывается во время концертов, похоже, она не настолько звуконепроницаема, как хотелось бы. Вот это лояльность к местным жителям.