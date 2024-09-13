🤯 «Он лучше, чем Ламин Ямаль». Фердинанд сыграл в «Два касания» с Роналду-младшим. Знаете, кто победил? 😲
Недавно Рио Фердинанд посетил ютуб-шоу Криштиану Роналду.
Разумеется, давние товарищи по «Манчестер Юнайтед» ограничились не только работой, но и пообщались без камер и вопросов. Ну, почти.
Рио выложил в соцсетях ролик, как он играет в «Два касания» с Роналду-младшим.
«Кто победил?» - спрашивает Фердинанд.
Кажется, что не он.
Фанаты впечатлены навыками юного португальца.
💭 «Он лучше, чем Ламин Ямаль».
💭 «Помимо его сотрудника YouTube, ты также стал его няней».
💭 «Рио с одной рукой в кармане, как же он хладнокровен».
💭 «Младший выиграл, очевидно».
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Роналду выбрал лучшего футболиста. Удивительно, но это не он сам