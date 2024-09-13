🤯 «Он лучше, чем Ламин Ямаль». Фердинанд сыграл в «Два касания» с Роналду-младшим. Знаете, кто победил? 😲

Недавно Рио Фердинанд посетил ютуб-шоу Криштиану Роналду.

Разумеется, давние товарищи по «Манчестер Юнайтед» ограничились не только работой, но и пообщались без камер и вопросов. Ну, почти.

Рио выложил в соцсетях ролик, как он играет в «Два касания» с Роналду-младшим.

«Кто победил?» - спрашивает Фердинанд.

Кажется, что не он.

Фанаты впечатлены навыками юного португальца.

💭 «Он лучше, чем Ламин Ямаль».

💭 «Помимо его сотрудника YouTube, ты также стал его няней».

💭 «Рио с одной рукой в кармане, как же он хладнокровен».

💭 «Младший выиграл, очевидно».

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Роналду выбрал лучшего футболиста. Удивительно, но это не он сам