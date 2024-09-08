Роналду выбрал лучшего футболиста. Удивительно, но это не он сам
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду продолжает развивать собственный Youtube-канал. Видимо он по-дружески поделился с Рио Фердинандом своей огромной зарплатой и позвал его в качестве ведущего.
На этот раз Рио предложил Криштиану поиграть в «Выбери лучшего». Как можно догадаться из списка, в нем оказались только те игроки, с которыми Роналду играл в одной команде (но не только).
− Невилл или Скоулз?
− Скоулз.
− Скоулз или Сульшер?
− Скоулз.
− Скоулз или Тевес?
− Скоулз.
− Скоулз или Бекхэм?
− Бекхэм.
− Бекхэм или Ди Мария?
− Бекхэм.
− Бекхэм или Гиггз?
− Гиггз.
− Гиггз или Рамос?
− У них разные позиции. Гиггз.
− Гиггз или Пепе?
− Пепе − мой лучший друг, но он центральный защитник. Гиггз.
− Гиггз или Чичарито?
− Гиггз.
− Гиггз или Марсело?
− Снова разные позиции, не могу сказать... Второй же вингер, трудно сравнивать. Гиггз.
− Гиггз или Хаби Алонсо?
− Гиггз.
− Гиггз или Кроос?
− Гиггз.
− Гиггз или Бензема?
− Бензема.
− Бензема или Мбаппе?
− Мбаппе.
− Мбаппе или Фердинанд?
− Рио.
− Фердинанд или... Криштиану Роналду?
− Поздравляю!
Вряд ли можно назвать такой выбор серьезным, но, по крайней мере, Криштиану Роналду попытался.