Роналду выбрал лучшего футболиста. Удивительно, но это не он сам

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду продолжает развивать собственный Youtube-канал. Видимо он по-дружески поделился с Рио Фердинандом своей огромной зарплатой и позвал его в качестве ведущего.

На этот раз Рио предложил Криштиану поиграть в «Выбери лучшего». Как можно догадаться из списка, в нем оказались только те игроки, с которыми Роналду играл в одной команде (но не только).

− Невилл или Скоулз?

− Скоулз.

− Скоулз или Сульшер?

− Скоулз.

− Скоулз или Тевес?

− Скоулз.

− Скоулз или Бекхэм?

− Бекхэм.

− Бекхэм или Ди Мария?

− Бекхэм.

− Бекхэм или Гиггз?

− Гиггз.

− Гиггз или Рамос?

− У них разные позиции. Гиггз.

− Гиггз или Пепе?

− Пепе − мой лучший друг, но он центральный защитник. Гиггз.

− Гиггз или Чичарито?

− Гиггз.

− Гиггз или Марсело?

− Снова разные позиции, не могу сказать... Второй же вингер, трудно сравнивать. Гиггз.

− Гиггз или Хаби Алонсо?

− Гиггз.

− Гиггз или Кроос?

− Гиггз.

− Гиггз или Бензема?

− Бензема.

− Бензема или Мбаппе?

− Мбаппе.

− Мбаппе или Фердинанд?

− Рио.

− Фердинанд или... Криштиану Роналду?

− Поздравляю!

Вряд ли можно назвать такой выбор серьезным, но, по крайней мере, Криштиану Роналду попытался.