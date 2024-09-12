«Знаешь ли ты» МакSим на матче звезд «Спартака». Подпевал весь стадион!

«Спартак» устроил праздник в честь десятилетия «Лукойл Арены», сыграв выставочный матч . Мероприятие красиво открыла певица МакSим.

МакSим снова спела для тысяч спартаковских болельщиков

МакSим исполнила песню «Знаешь ли ты». В свете прожекторов и фонариков это смотрелось особенно красиво.

Очень симпатичный фон.

Фанаты подпевали всем стадионом!

Певица вышла на поле босиком, как и в мае 2022 года, когда исполнила ту же песню после победного для «Спартака» финала Кубка России.

А под конец стало еще больше света.

Отличное начало праздничного вечера.

Спартаковцы и «Знаешь ли ты» – десять лет вместе

Хитовая «Знаешь ли ты» появилась еще в 2006 году в дебютном альбоме певицы. Через восемь лет спартаковские фанаты сделали ее частью футбольного фольклора (во всяком случае так говорит самая распространенная версия). На гостевой игре против «Рубина» в Казани (откуда родом МакSим) они спели эту песню ради забавы – было это весной 2014 года.

У фанатов по-особенному отзываются строчки «Я так привыкла жить одним тобой» (любовь к клубу) и «Шла босиком, не жалея ног» (сложные выезды за клубом). В 2019-м МакSим спела эту песню на хоккейной игре «Сочи» и «Спартака» при поддержке 10 тысячи фанатов.

Сама певица удивлялась: «До сих пор загадка. Взрослые, здоровенные, настоящие мужики поют душевную песню. Наверное, им хочется доброй и ласковой подруги рядом». А про исполнение на арене говорила:

«Когда узнала, что ее спели на стадионе, хохотала весь день. Показывала маме, она тоже смеялась. По-доброму, конечно… Футбольные фанаты теперь ходят на концерты, чаще всего целыми компаниями, их легко отличить по клубной атрибутике. Кроме болельщиков «Спартака», это «Рубин», ЦСКА. Каждый раз прямо ждут любимую песню. Поют громче меня. В этом момент я даже микрофон опускаю – просто стою».

Десять лет исполнилось не только «Лукойл Арене», но и тому моменту, с которого спартаковские фанаты запели эту песню.

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