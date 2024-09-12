Секс-контракты в испанском футболе – такая защита от обвинений. Прописывают все до мелочей

В Испании теперь есть не только футбольные, но и секс-контракты. Через них игроки защищаются от потенциальных обвинений в изнасиловании.

О необычном документе рассказал президент Национальной школы футбольных тренеров Испании (CENAFE) Мигель Галан.

Для юридической силы заявители указывают средства контрацепции и ограничение по времени, согласие – через приложение

Галан раскрыл, что у некоторых футболистов есть контракты о «сексуальных отношениях по обоюдному согласию», которые нужны, чтобы не вляпаться в скандал.

Схема такая: собрав информацию о партнере футболиста, запрашивается подпись с согласием на оговоренные сексуальные практики. Подобные контракты также включают «непреднамеренное насилие».

Галан ссылается на англоязычный документ, который получил от бывшего игрока клуба Ла Лиги, сейчас выступающего за границей. В нем говорится, что «предлагающий и соглашающийся испытывают сексуальное влечение друг к другу и хотели бы реализовать его посредством участия в одном или нескольких сексуальных актах».

Что еще требуется пояснять:

● Обе стороны должны установить ограничение по времени, чтобы придать соглашению юридическую силу, как следует из такого пункта: «Соглашающийся и предлагающий предоставляют тела в распоряжение друг друга для вышеупомянутой цели с указанного времени и даты».

● Дальше перечислены все планируемые действия сексуального характера: проникновение, оральный или анальный секс. Тут стороны тоже должны выбрать.

● Также стороны должны четко указать, какие методы контрацепции собираются использовать: «Заявитель будет использовать следующие методы контрацепции и защиты во время вагинального и анального проникновения».

● В отношении «непреднамеренного насилия» сказано, что «сторона настоящего соглашения, будучи мужчиной, может без умысла и вины совершить проникновение в женское отверстие, недоступное для сексуальной активности по данному соглашению».

В этой ситуации возможны два сценария: сексуальное или непреднамеренное насилие. «Такой инцидент будет расценен как нападение, и бремя ляжет на мужчину, который должен будет доказать, что инцидент был случайным. Такой инцидент будет считаться непреднамеренным в случае согласия другой стороны задним числом».

В одном из пунктов говорится о нарушении соглашения и об условиях его расторжения – в любое время в течение согласованного периода его действия.

Не раскрывая имен, Галан сообщил, что использовать такой контракт могли несколько игроков, в том числе как минимум двое из Ла Лиги и один из третьего дивизиона. «Мне известно, что профессиональные футболисты пользовались такого рода контрактами, а также мобильным приложением, в котором дается согласие на вступление в половую связь», – подтвердил президент CENAFE Галан в эфире Antena 3.

В Испании уже были секс-контракты – у экс-защитника «Барсы». Правда, через пару месяцев они с девушкой расстались

Выделились экс-защитник «Барсы» Марк Бартра и его бывшая девушка Джессика Гойкоэчеа.

О договоренностях рассказала сама Гойкоэчеа в майском эфире программы La Resistencia. Ведущий Давид Бронкано спросил, сколько раз Марк и Джессика занимались сексом за последний месяц, и они раскрыли подробности.

«Я половину месяца была на Бали, так что мы не виделись», – сказала Джессика. Бартра из зала добавил: «Ну, в течение этого месяца мы были вместе 15 дней или около десяти, и каждый день, когда мы видимся, мы должны выполнять наши обязательства. Если в какой-то день мы устаем, на следующий – в два раза больше».

Джессика подтвердила слова Марка и подчеркнула: «Если в один день [соглашение] не выполнено, на следующий день ты должен мне два [раза]».

Правда, долго их отношения не продержались: 19 июля испанский журналист Абель Планельес сообщил, что пара рассталась. Причины не уточнялись.

Сейчас в Испании раскручивается секс-скандал вокруг форварда «Валенсии»

Известная тема последних дней – влип Рафа Мир: проходит по делу о сексуальном насилии в отношении двух женщин. Сейчас он отпущен под залог, но отстранен от тренировок с «Валенсией».

Согласно отчету Гражданской гвардии Испании с показаниями предполагаемой жертвы, футболист познакомился с двумя девушками на дискотеке, пригласил их домой. К компании присоединились еще двое друзей Мира, одним из которых был игрок из пятой лиги Пабло Хара.

Дальше женщин выгнали из дома полуголыми, а соседка Мира заметила это и вызвала полицию – так Рафу и Хару арестовали.

Одна из гостивших у Рафы женщин обвинила его в насилии в туалете. Мир пообещал, что обо всем расскажет позже, а Хара настаивал на том, что все случилось добровольно. Когда случится развязка, пока неизвестно.

Секс-скандал в Испании: обвиняют в насилии форварда «Валенсии». Много неприятных деталей

Фото: Rocario Ruz/Keystone Press Agency, Raddad Jebarah/ZUMAPRESS.com, Rober Solsona/Keystone Press Agency/Global Look Press ; cenafe.es