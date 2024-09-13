45 минут между матчами – дикий день клуба в Чили. Как такое возможно?

Приключения «Уачипато».

Чилийский «Уачипато» на днях сыграл два матча с разницей в 45 минут: в лиге и в Кубке. Обращались в федерацию, но там не помогли.

Даже в таких условиях не провалились: выиграли и поднялись в таблице.

В переносах отказали: не было дат. Два разных состава подняли в таблице и провели дальше в Кубке

Начало месяца было для «Уачипато» продуктивным: два матча в первые четыре дня. Но 8 сентября переплюнули всех: пришлось сыграть дважды за пять с небольшим часов.

На 18:00 поставили матч чемпионата Чили против конкурента «О’Хиггинс» (обе команды во второй половине таблицы), а уже в 20:30 «Уачипато» должен был сыграть ответную в 1/16 финала Кубка Чили против «Имперьяль Унидо» из третьей лиги.

Перенести не вышло – свободных дат просто не было. Клуб обратился в федерацию, но бесполезно: ответили, что единственная возможность сыграть в другой день – встретиться уже после окончания лиги.

Клуб выкрутился и продавал билеты на оба матча по цене одного.

Тренер Игор Ока распределил состав. Основу поставил на «О’Хиггинс», против «Имперьяль Унидо» вышла молодежка плюс редко играющие футболисты первой команды.

Первый матч «Уачипато» забрал благодаря быстрому голу Брайана Пальмесано – на первой минуте. После победы догнали соперника в таблице и отдалились от зоны вылета. Однако праздновать было некогда: сразу после свистка на поле вышли молодые игроки для подготовки к матчу Кубка.

Практически все футболисты из заявки на первую игру пропустили вторую, за исключением пары игроков, которые в первой игре вышли на замену. Против «Имперьяль Унидо» тоже появились только во втором тайме.

Кубковых 0:0 хватило, чтобы пройти дальше – первый матч выиграли 2:1. «Уачипато» в итоге доволен, поэтому отнесся к ситуации иронично: в соцсетях назвали сдвоенный игровой день марафоном.

В Чили такое не впервые: в 90-е клуб одновременно сыграл два матча. У сборной тоже было два матча за день

Ситуация с «Уачипато» удивляет, но подобное случалось и раньше.

Например, «Унион Эспаньола» в 1990-е повезло гораздо меньше: 21 апреля 1994-го почти одновременно сыграли в двух турнирах, еще и в разных городах!

20:00 – выездной матч Кубка Чили против «Сантьяго Уондерерс» в Вальпараисо, в 20:30 – первая игра против «Крузейро» в Кубке Либертадорес дома. Перенести не получилось, пришлось расставлять приоритеты. Основу отправили на «Крузейро», в Кубке сыграли дублеры и молодежка. Причем «Унион Эспаньола» оба раза выиграл: кубковые 2:1 и 1:0 в Либертадорес!

Страдала даже сборная Чили. В 2010-м команда Марсело Бьелсы провела два матча в один день с разницей в семь часов. За несколько недель до ЧМ-2010 чилийцы организовали товарняки против Северной Ирландии и Израиля.

Причем изначально все должно было пройти еще 3 марта и с другими соперниками: договорились сыграть с Коста-Рикой и Северной Кореей на «Монументале» в столичном Сантьяго. Бывший президент чилийской федерации футбола Гарольд Мэйн-Николлс объяснял: «Мы хотим не поделить команду на состав А и В, а задействовать всех игроков, которых вызовет тренерский штаб, и сформировать финальную заявку для участия в турнире».

Все сорвала природная катастрофа в конце февраля 2010-го. Из-за землетрясений и цунами, ударивших по самым населенным регионам страны (в том числе Сантьяго), погибли 802 человека, многие здания обрушились, пострадали более двух миллионов человек. Было не до футбола – решили отложить на пару месяцев.

В итоге все перенесли на 30 мая 2010-го. Первая игра против Северной Ирландии стартовала в 15:15 по местному времени в Чильяне – это центральная часть страны. Чилийцы выиграли 1:0 благодаря голу Эстебана Паредеса. Сразу после свистка команда выехала на игру против Израиля в другой город – в Консепсьон, там около 100 км по трассе.

Израильтян обыграли 3:0 с голами Умберто Суасо, Алексиса Санчеса и Родриго Тельо. Бьелса максимально ротировал состав, в обоих сыграли только полузащитники Фабиан Орельяна и Фелипе Гутьеррес, против Израиля вышли на замену.

Так что «Уачипато» явно не одинок – это почти национальная традиция.

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