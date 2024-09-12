Суперспорный гол в отборе ЧМ: вратарь упал из-за травмы – соперник убежал и забил в пустые

Этот чилиец чуть не перешел в ЦСКА.

Гол из матча Чили – Боливия привел к потасовке и стал поводом для споров. Вот что случилось.

Вратарь просил остановить игру. А Варгас забрал мяч и докатил до пустых ворот

Чилийцы проигрывали 0:1, в трансляции был крупный план боливийского игрока – но вдруг возник такой кадр.

Это Эдуардо Варгас улетел к пустым воротам с мячом и, конечно, забил.

Даже отпраздновал.

Произошло вот что. Вратарь Карлос Лампе попытался ввести мяч в игру и получил травму. Оказавшись на газоне, он об этом сигнализировал.

Варгас доиграл эпизод до конца: забрал мяч и забил в пустые. А Лампе увезли с поля. По информации infobae, у него разрыв ахилла.

Все это вызывало споры на поле еще при вратаре, лежащем на поле.

Стычки с чилийцами были, но не с Варгасом, он вел себя корректно.

Вероятно, он объяснял боливийцам, что не видел сигнала о травме и просто доигрывал эпизод до конца.

Через несколько минут игра возобновилась – гол Варгаса засчитали, не было оснований для отмены, счет превратился в 1:1.

А через 20 секунд Боливия вышла вперед. Не договорились ли команды компенсировать этим голом эпизод с Варгасом и голкипером?

За Мигелем Терсеросом тут никто не успел.

Но если даже и договорились – явно не все. Например, Маурисио Исла со злости несколько раз ударил по газону после пропущенного.

Любопытный кадр – нынешний игрок ЦСКА рядом с несостоявшимся – Виктор Давила и Варгас. Москвичи очень хотели приобрести чилийца в 2015-м – но не вышло. В разное время им интересовались «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

Счет первого тайма остался до конца – Боливия победила 2:1.

Боливия впервые за 30 с лишним лет выиграла матч отбора ЧМ в гостях. Это не домашние горы

Прошлый раз в отборочном матче к чемпионату мира боливийцы на выезде обыгрывали Венесуэлу. Это было в 1993-м и очень крупно – 7:1, через год они даже съездили на ЧМ-1994. Но с того момента – ни одной гостевой победы до осени-2024 не было.

Боливия вообще впервые обыграла Чили в гостях. Команды пересекаются почти сотню лет – с 1926-го. До этого дня Боливия выиграла только семь матчей из 52 всего – все дома, у себя на высокогорье. Гостевых попыток было больше 20, но победить удалось только сейчас.

По обновленной квоте для южноамериканцев на ЧМ напрямую выходят шесть сборных из десяти, а команда с седьмого места едет в стыки. Но даже при таких условиях сборная Чили далека от квалификации – всего одна победа в восьми матчах, девятое место, минус четыре очка от слота стыков, там Парагвай.

Даже у Боливии шанс получше – с парагвайцами она как раз вровень. Глухой аутсайдер – Перу, только три очка.

До конца квалификации 10 туров. В октябре – новые приключения: Боливия примет Колумбию и съездит в Аргентину, а у Чили будут встречи с Бразилией дома и с Колумбией в гостях.

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Фото: Gettyimages /Marcelo Hernandez / Stringer