📸 «Взять ЛЧ в белой футболке – лучшее чувство»: Зидан рассказал о памятных майках «Мадрида»

Пресс-служба «Мадрида» предложила Зинедину Зидану поделиться воспоминаниями о знаковых для француза футболках «королевского клуба».

Первая – майка, в которой Зизу провел свой последний сезон за «Реал».

«Я даже помню, когда надел ее последний раз. Это был домашний матч против «Вильярреала», моя последняя игра за клуб. Тот вечер был очень эмоциональным, потому что на «Бернабеу» были мои друзья и семья. Это был особенный матч. Я прекрасно помню это», – рассказал француз.

Следующая футболка – из тренерской эпохи Зизу на «Бернабеу».

Зидан вспоминает: «Эта футболка Лиги чемпионов, верно? Да, в ней я взял первую ЛЧ с «Реалом» в качестве тренера. Это был 2016 год, финальный матч прошел в Милане против «Атлетико». Тоже прекрасные воспоминания. Нет ничего лучше, чем выиграть Лигу чемпионов в белой футболке. Это лучшее чувство».

Делитесь своими любимыми воспоминаниями о Зизу в «Реале»!

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