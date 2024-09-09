Арина Соболенко повторила знаменитый удар Зидана в финале US Open📹
В субботу белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир Большого Шлема – на этот раз второй ракетке мира покорился Открытый чемпионат США.
В упорной борьбе Арина обыграла американку Джессику Пегулу (7:5, 7:5). Соболенко доминировала по ходу матча, но случались и ошибки, и обидные промахи. На некоторые из них девушка реагировала скорее футбольным приемом, чем теннисным.
Некоторые фанаты в сети решили, что Арина закосплеила удар самого Зинедина Зидана в финале Лиги чемпионов 2002 года между «Мадридом» и «Байером».
💬«Она хотела выполнить удар через себя».
💬«Когда теннис становится скучным, то начинай играть в футбол».
💬«Да она бьет лучше, чем Дембеле».
💬«Зизу бы гордился».
💬«Уровень Зидана».
💬«Хороший удар».
p.s. Видео бы чуть пошире.