Арина Соболенко повторила знаменитый удар Зидана в финале US Open📹

В субботу белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир Большого Шлема – на этот раз второй ракетке мира покорился Открытый чемпионат США.

В упорной борьбе Арина обыграла американку Джессику Пегулу (7:5, 7:5). Соболенко доминировала по ходу матча, но случались и ошибки, и обидные промахи. На некоторые из них девушка реагировала скорее футбольным приемом, чем теннисным.

Некоторые фанаты в сети решили, что Арина закосплеила удар самого Зинедина Зидана в финале Лиги чемпионов 2002 года между «Мадридом» и «Байером».

💬«Она хотела выполнить удар через себя».

💬«Когда теннис становится скучным, то начинай играть в футбол».

💬«Да она бьет лучше, чем Дембеле».

💬«Зизу бы гордился».

💬«Уровень Зидана».

💬«Хороший удар».