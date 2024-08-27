💣 Роналду предложил Зидана на пост наставника «Аль-Насра»

Зинедин Зидан и Криштиану Роналду могут воссоединиться спустя шесть лет!

Легенды мадридского «Реала» могут повторить свой победный тандем в Саудовской Аравии. Самое любопытное, что это идея самого Криштиану, который видит Зидана следующим тренером «Аль-Насра».

Португалец уже сообщил руководству о своей идее, утверждает Marca.

Разумеется, назначение возможно только, если саудовский клуб решит уволить Луиса Кастро, который руководит командой с 6 июля прошлого года. Под его руководством «Аль-Наср» провел 51 матч: 35 побед, семь ничьих и девять поражений.

Зидан работал с Роналду в «Реале» в период с 2016-го по 2018-й. Вместе они дважды выиграли Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.