В прошлом месяце Эйнджел Гомес рухнул на поле без сознания. А вчера установил рекорд сборной Англии

Для Эйнджела Гомеса старт нового сезона выдался насыщенным. Полузащитник «Лилля» в первом туре Лиги 1 получил пугающую травму: он потерял сознание после столкновения головой с соперником.

Англичанина увезли с поля на носилках. Он пришел в сознание уже в больнице и вскоре вышел на связь с фанатами.

К счастью, обошлось без серьезных последствий, игрок отделался сотрясением. Уже в сентябре Эйнджел дебютировал за сборную Англии. В матче Лиги наций против Ирландии он провел на поле 14 минут, а встречу с Финляндией начал в старте.

Гомесу удалось установить рекорд «трех львов»! Полузащитник первым с сезона-2008/09 сделал больше ста точных передач (116), впервые выйдя в стартовом составе англичан. Всего на счету Эйнджела – 124 передачи в игре с финнами.

Сумеет ли Гомес закрепиться в основе сборной?

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