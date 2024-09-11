Особенная футболка и золотая кепка - атрибуты 100-го матча Харри Кейна за сборную Англии

Харри Кейн надел форму с особой деталью на свой 100-й матч в составе сборной Англии.

На внутренней стороне футболки капитана сборной Англии были напечатаны слова «100th Cap», чтобы отметить этот особый момент.

Кейну также подарили золотую кепку на газоне Уэмбли перед началом матча

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Юбилейная игра пришлась на матч второго тура Лиги наций между сборными Англии и Финляндии, где Харри сделал дубль.

Звездный нападающий стал десятым футболистом в истории со 100+ матчами за сборную Англии. Ранее этой отметки достигли: Билли Райт (105), Фрэнк Лэмпард (106), Бобби Чарльтон (106), Эшли Коул (107), Бобби Мур (108), Стивен Джеррард (114), Дэвид Бекхэм (115), Уэйн Руни (120), Питер Шилтон (125).