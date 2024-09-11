🎥 «В его венах течет кровь придурка». Дибу Мартинес взбесил фанатов очередной выходкой

Колумбия взяла у Аргентины реванш за поражение в недавнем финале Копы. В восьмом туре квалификации ЧМ-2026 «альбиселесте» уступила сопернику со счетом 1:2.

В составе колумбийцев постарался Хамес Родригес: он отдал голевую и реализовал одиннадцатиметровый. Из-за травмы игру пропустил Лео Месси.

Встреча проходила в колумбийском городе Барранкилья. От местных поклонников футбола особенно досталось Эми Мартинесу. Голкипер весь матч слушал свист в свой адрес, а после игры выместил злость на оператора аргентинского телеканала TyC Sports.

Фанаты в соцсетях не оценили поведение Дибу:

💭 «Он омерзителен! Издевается над соперниками, когда побеждает, а проигрывать совершенно не умеет. Еще и напал на репортера из своей же странны. Идиот!»

💭 «Я думаю, что мы имеем дело с самым отвратительным игроком всех времен!»

💭 «В его венах течет кровь придурка».

💭 «Без Месси Аргентина ни на что не способна. Мартинес это понимает и бесится».

💭 «И вот эти аргентинцы говорили, что Колумбия не умеет проигрывать».

💭 «Этот парень всегда ведет себя, как полнейший придурок. Почему вас это удивляет? Думаю, даже аргентинцам за него стыдно».

Что думаете о срыве Дибу?

Мартинес повторил то самое празднование – но теперь с Кубком Америки