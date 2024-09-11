🎥 Балотелли кладет штрафные на тренировках. 34-летний форвард до сих пор не нашел новый клуб
Летом «Адана Демирспор» и Балотелли договорились не продлевать контракт, Марио стал свободным агентом. 34-летний форвард старается не терять форму, пока ищет новый клуб.
Итальянец показал, как проходят его тренировки.
Отрабатывает штрафные. Увидим такое исполнение в матчах?
Сообщалось, что итальянец может присоединиться к «Коринтиансу». Руководство бразильского клуба провело две встречи с агентами Марио.
Как думаете, где Балотелли продолжит карьеру?
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