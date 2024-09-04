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От Курзава и Рамоса до Пьянича и Рабьо. Очередная сборная свободных агентов от La Stampa

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Итальянская газета La Stampa собрала сборную свободных агентов, которые в любой момент вне закрытого летнего трансферного окна могут найти себе новый клуб.

В первую команду попали такие известные игроки как Кейлор Навас, Лео Дюбуа, Серхио Рамос, Матс Хуммельс (почти подписал контракт с «Ромой»), Левен Курзава, Дэви Классен, Миралем Пьянич, Адриен Рабьо, Антони Марсьяль, Мемфис Депай и Иван Перишич.

Альтернативная команда не кажется сильно слабее: Лорис Кариус, Серж Орье, Жоэль Матип, Коффи Джиджи, Брэндон Уильямс, Денис Прат, Андре Гомеш, Рафинья, Мбайе Ньянг, Марио Балотелли и Жоау Педро.

Некоторые из них в ближайшее время найдут новые клубы, другие рискуют просидеть в подвешенном положении вплоть до начала еврокубковых матчей. Удивительно, что всего несколько игроков по возрасту близки к окончанию игровой карьеры − Рамос, Хуммельс, Перишич.

Болельщики оценили обе команды очень точными комментариями:

💭 Я вижу здесь две команды: одни − вечно травмированные, другие − еле передвигающиеся.

💭 И Рабьо − добавил другой.

💭 Великий состав! (Если ты играешь в FIFA 2007)

💭 Смотришь на них и первая мысль, что несколько лет назад это был бы дрим-тим в каком-нибудь симуляторе.

💭 Большинство из этого списка уже не могут бегать. Неудивительно, что они никому не нужны.

💭 Единственный вопрос: что здесь делает Рамос? Ведь в «Севилье» он не был плох.

А вы как думаете, кто из списка в скором времени найдет себе команду, а кто нет? Пишите в комментариях.

Клубы
logoРафинья Алькантара
logoСерхио Рамос
logoАдриен Рабьо
logoЖоэль Матип
logoМемфис Депай
logoИван Перишич
logoДэви Классен
logoЛевен Курзава
logoМиралем Пьянич
logoАнтони Марсьяль
logoДеннис Прат
logoМарио Балотелли
logoКейлор Навас
logoСерж Орье
logoЛорис Кариус
logoМатс Хуммельс