От Курзава и Рамоса до Пьянича и Рабьо. Очередная сборная свободных агентов от La Stampa

Итальянская газета La Stampa собрала сборную свободных агентов, которые в любой момент вне закрытого летнего трансферного окна могут найти себе новый клуб.

В первую команду попали такие известные игроки как Кейлор Навас, Лео Дюбуа, Серхио Рамос, Матс Хуммельс (почти подписал контракт с «Ромой»), Левен Курзава, Дэви Классен, Миралем Пьянич, Адриен Рабьо, Антони Марсьяль, Мемфис Депай и Иван Перишич.

Альтернативная команда не кажется сильно слабее: Лорис Кариус, Серж Орье, Жоэль Матип, Коффи Джиджи, Брэндон Уильямс, Денис Прат, Андре Гомеш, Рафинья, Мбайе Ньянг, Марио Балотелли и Жоау Педро.

Некоторые из них в ближайшее время найдут новые клубы, другие рискуют просидеть в подвешенном положении вплоть до начала еврокубковых матчей. Удивительно, что всего несколько игроков по возрасту близки к окончанию игровой карьеры − Рамос, Хуммельс, Перишич.

Болельщики оценили обе команды очень точными комментариями:

💭 Я вижу здесь две команды: одни − вечно травмированные, другие − еле передвигающиеся.

💭 И Рабьо − добавил другой.

💭 Великий состав! (Если ты играешь в FIFA 2007)

💭 Смотришь на них и первая мысль, что несколько лет назад это был бы дрим-тим в каком-нибудь симуляторе.

💭 Большинство из этого списка уже не могут бегать. Неудивительно, что они никому не нужны.

💭 Единственный вопрос: что здесь делает Рамос? Ведь в «Севилье» он не был плох.

А вы как думаете, кто из списка в скором времени найдет себе команду, а кто нет? Пишите в комментариях.