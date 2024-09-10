😏 «Мы в отличных отношениях». Мать Рабьо намекнула на интерес к сыну со стороны топ-клуба АПЛ

Агент (она же мама) Адриена Рабьо намекнула на команду Премьер-лиги, к которой хотел бы присоединиться ее клиент (он же сын).

Напомним, 29-летний француз летом покинул «Ювентус» в статусе свободного агента . До сих пор Рабьо не нашел новую команду.

Ранее сообщалось , что Адриена приглашали в Саудовскую Аравию и Турцию. Но он не намерен уезжать из Европы.

Переговоры с мюнхенской «Баварией» и «Монако» зашли в тупик. И вот сторона игрока назвала еще один вариант.

«Мы в отличных отношениях с «Манчестер Юнайтед».

Я требую у них комиссию в £9 млн из-за сорванной в 2022 году сделки? Это вранье. Тогда «Юнайтед» хотел встретиться со мной, чтобы обсудить свой интерес к Адриену, но мы никогда не говорили подробно о деньгах, потому что мой сын решил остаться в Турине», - заявила мать Рабьо.

Сам футболист позже признался: «Это правда, были контакты с клубами Премьер-лиги, но в конце концов мне повезло остаться, возможно, это было лучшее решение».

По слухам, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Рабьо в качестве подмены Каземиро.