Роналду убедил «Аль-Наср» пригласить бывшего одноклубника – но это не звезда. Почему он?

По информации Corrirre dello Sport, Криштиану Роналду убедил «Аль-Наср» пригласить Адриена Рабьо. Саудовский клуб предлагает французу 20 млн евро в год.

Этим летом полузащитник ушел из «Ювентуса» после пяти сезонов в клубе. К выбору будущей команды подходит осторожно – уже отказал «Милану» и пока ведет разговоры с «Галатасараем».

Почему Криштиану зовет именно Рабьо?

Роналду помогал Адриену с первых дней после его перехода в «Юве» в 2019-м. Француз рассказывал, что португалец облегчил ему адаптацию, а потом еще не раз лестно высказывался о Криро:

«Мне удалось построить отличные отношения с Криштиану Роналду, он тоже играет слева. Тренировки с ним позволяют мне совершенствоваться».

На прошлой неделе португалец заявлял, что намерен добраться до отметки в 1000 голов. Возможно, Роналду видит в Рабьо верного солдата, технический уровень и лояльность которого помогут ему в достижении карьерных целей.