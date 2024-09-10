🔥 Бьелса назвал самую сложную позицию в футболе - он дал ей имя в честь одного игрока. А еще упомянул второго... 😮

Легендарный аргентинский тренер Марсело Бьельса назвал самую сложную игровую позицию в футболе. Но сделал он это, как всегда, необычно.

«Самая сложная позиция в футболе - это восьмерка. Я называю ее «Модрич». Он защищается как шестерка и атакует как десятка. У него есть навыки обороны, атаки и понимание игры в обоих направлениях.

И у «Манчестер Юнайтед» есть такой игрок - Кобби Майну. Он собирается взять футбольный мир штурмом», - заявил Бьельса.

Кто мы такие, чтобы спорить с Бьельсой? Именно. А вот статистика имеет на это полное право.

И если насчет Модрича никаких сомнений нет...

То Майну еще работать и работать.

Есть еще примеры?