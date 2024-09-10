🔥 Бьелса назвал самую сложную позицию в футболе - он дал ей имя в честь одного игрока. А еще упомянул второго... 😮
Легендарный аргентинский тренер Марсело Бьельса назвал самую сложную игровую позицию в футболе. Но сделал он это, как всегда, необычно.
«Самая сложная позиция в футболе - это восьмерка. Я называю ее «Модрич». Он защищается как шестерка и атакует как десятка. У него есть навыки обороны, атаки и понимание игры в обоих направлениях.
И у «Манчестер Юнайтед» есть такой игрок - Кобби Майну. Он собирается взять футбольный мир штурмом», - заявил Бьельса.
Кто мы такие, чтобы спорить с Бьельсой? Именно. А вот статистика имеет на это полное право.
И если насчет Модрича никаких сомнений нет...
То Майну еще работать и работать.
Есть еще примеры?
У МЮ неплохие трансферы в это ТО, плюс есть талантливые воспитанники(Рэшфорд, Гарначо, Майну) и звезды(Фернандеш, Каземиро, Эриксен). Если в этом сезоне опять будет провал, нужно менять тренера.
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
Бьелса в описании восьмёрки выделил и разрушение на уровне шестёрки, а это несвойственно реджисте. Зато меццала подходит под описание восьмёрки: "он способствует как сдерживанию, так и толкающим маневрам."
то же слово на итальянском будет треквартиста, т е восьмерка
реджиста - это опорник, якорь или тот который дережирует игроками, связывает защиту с нападением
так же есть слово фантазиста, буквально креативщик, десятка или свободный художник)