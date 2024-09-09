Куман отказался от Бергвейна в сборной из-за его переезда в Саудовскую Аравию. Что об этом думает Юлиан Нагельсманн?

Стевен Бергвейн в 26 лет перебрался из «Аякса» в саудовский «Аль-Иттихад». Рональд Куман не понял решение подопечного и закрыл для него двери в сборную Нидерландов:

«Когда тебе 26 лет, у тебя должны быть спортивные амбиции, а не финансовые. Этот трансфер не имеет ничего общего со спортивными амбициями. Его глава в сборной Нидерландов закончена».

Стевена слова тренера задели:

«Я больше не хочу играть за человека, который говорит обо мне в прессе так, как это сделал Куман. Как он может говорить такие вещи, не поговорив со мной?»

О конфликте игрока и тренера Нидерландов спросили у Юлиана Нагельсманна. Немец поделился своим взглядом на ситуацию:

«Глобально я могу понять, когда тренер при выборе игроков для сборной хочет сделать ставку на спорт. Чемпионат Саудовской Аравии по уровню не сравнится с европейскими лигами. Однако я бы не стал полностью исключать возможность вызова игрока из этой лиги.

Если смотреть на вопрос исключительно со спортивной точки зрения, нужно дать шанс каждой лиге мира. Но сейчас чемпионат Саудовской Аравии нельзя назвать топ-лигой. Лично я бы не стал полностью исключать [вызов игрока из саудовской лиги], но я также могу понять своего коллегу».

А на чьей стороне вы: Кумана или Бергвейна?

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