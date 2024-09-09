«У нас был неприятный разговор». Нагельсманн рассказал о новой роли Тер Стегена в сборной

Долгие годы безоговорочным первым номером сборной Германии был вратарь «Баварии» Мануэль Нойер. Недавно он завершил карьеру в команде и теперь у Марка-Андре тер Стегена появился шанс.

Во время пресс-конференции главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, что в марте, когда голкипер «Барселоны» еще был вторым номером, у него с ним состоялся непростой разговор.

«Это было не очень приятно. Он [Тер Стеген] очень хорошо сыграл против Венгрии, он очень важный игрок для нас. На нем лежит особая ответственность перед нами, в том числе и как на капитане».

«Заявления, которые он сделал [в начале этого года], абсолютно понятны и законны. В какой-то момент я боялся, что он скажет: «Я не собираюсь принимать в этом участие». Но он остался при своем мнении. Я надеюсь, что он будет здоров и через два года хорошо сыграет на чемпионате мира».

Хоть Тер Стеген и стал основным вратарем сборной Германии, но пока играет лишь на уровне Лиги наций. Дебют на чемпионате мира и Евро для него только впереди.